Af Örgütü'nden Erdoğan açıklaması: İlgilenmediğimiz doğru değil, mahkûm edildiğinde kampanyalar düzenledik

Uluslararası Af Örgütü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “şiir okuduğu için hapse girdiği dönemde Af Örgütü’ne gittiği ancak kendisine destek olmadıkları” yönündeki iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, Cumhurbaşkanı'nın, düşüncelerinden dolayı mahkûm edildiğinde Uluslararası Af Örgütü'nün başvurusuyla ilgilenmediği ifadesi maalesef gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Açıklamada Erdoğan'ın mahkûmiyet kararının kesinleşmesi üzerine Uluslararası Af Örgütü'nün faaliyet gösterdiği birçok ülkede mektup kampanyaları düzenlendiğine işaret edilerek, "Kampanya kapsamında yazılan mektuplarla dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakanı Bülent Ecevit, Adalet Bakanı Selçuk Öztek, İçişleri Bakanı Cahit Bayar, TBMM Başkanı ikmet Çetin, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Sema Pişkinsüt, Recep Tayyip Erdoğan'ın hapse girmesinin önlenmesi için girişimde bulunmaya davet edilmiştir" şeklinde bilgiler paylaşıldı.

Erdoğan dün New York'ta Türken Vakfı tarafından düzenlenen yemekte gerçekleştirdiği konuşmasında “Siz bu Af Örgütü'ne o kadar inanmayın. Bunlar dürüst değildir. Bu Af Örgütü'nün kapısını bir zamanlar ben de çaldım. Dedim ki 'Bak ben şiir okuduğum için şu anda hapse gidiyorum. Bana destek verir misiniz?' Ne aradılar ne sordular” ifadelerini kullanmıştı.

Af Örgütüne ilişkin dile getirdiği iddialarına yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Erdoğan'ın dile getirdiği bazı görüşler konusunda bazı gerçeklerin kamuoyu ile yeniden paylaşılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan 6 Aralık 1997 tarihinde Siirt'te yaptığı bir konuşma yüzünden Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 312/2 maddesi uyarınca 10 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. Bunun üzerine Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Pierre Sané, Erdoğan'ın mahkûmiyeti için dönemin Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'ya 31 Temmuz 1998 tarihli bir mektup yazmıştır" ifadeleri yer aldı.

'AF Örgütü kampanyalar düzenlemişti'

Söz konusu mektubun içeriğinde Erdoğan'ın mahkûmiyetinin Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunun belirtildiği açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü ayrıca cezasının kesinleşmesi durumunda Erdoğan'ın düşünce mahkûmu olarak addedileceğini ve özgürlüğüne kavuşması için acil kampanya düzenleyeceği de belirtmiştir" denildi.

'AF Örgütü Erdoğan'ın hapse girmemesi için girişimlerde bulunmuştu'

Açıklamada, Erdoğan'ın mahkûmiyet kararının kesinleşmesi üzerine Uluslararası Af Örgütü'nün faaliyet gösterdiği birçok ülkede mektup kampanyaları düzenlendiğine işaret edilerek, "Kampanya kapsamında yazılan mektuplarla dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakanı Bülent Ecevit, Adalet Bakanı Selçuk Öztek, İçişleri Bakanı Cahit Bayar, TBMM Başkanı Hikmet Çetin, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Sema Pişkinsüt, Recep Tayyip Erdoğan'ın hapse girmesinin önlenmesi için girişimde bulunmaya davet edilmiştir" şeklinde bilgiler paylaştı.

Erdoğan, Af Örgütü’nü eleştirmişti

Erdoğan dün New York'ta Türken Vakfı tarafından düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

”Dolaştığımız yerlerde bazı sorular yöneltiyorlar bize. Dedikleri nedir? Efendim işte siz medya mensuplarını hapse atıyorsunuz. Siz devletten herkesin işine şu anda son veriyorsunuz. Siz bunları kimden dinlediniz? Bize bunları Uluslararası Af Örgütü anlattı. Siz bu Af Örgütü'ne o kadar inanmayın. Bunlar dürüst değildir. Bu Af Örgütü'nün kapısını bir zamanlar ben de çaldım. Dedim ki 'Bak ben şiir okuduğum için şu anda hapse gidiyorum. Bana destek verir misiniz?' Ne aradılar ne sordular. Aynı örgüt, bunlar dürüst değil. Dürüst davranmazlar. Bunlar ideolojik yaklaşım içerisindedirler. Kimin ne yaptığına bakarlar. Kim yapıyor? Tayyip Erdoğan yapıyor. Yaptıysa yanlıştır. Mantık budu,” dedi.