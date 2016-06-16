Af Örgütü'nden Diyadin'de polis baskınında öldürülen çocuklar için kampanya

Uluslararası Af Örgütü, 2015’te Ağrı’nın Diyadin ilçesinde çalıştıkları fırında polis kurşunuyla öldürülen Orhan Arslan ile Muhammet Aydemir için kampanya başlattı. Af Örgütü, başlattığı küresel kampanya ile sorumluların adalet önüne çıkarılmasını ve cezasızlık politikasının uygulanmamasını talep ediyor.

Uluslararası Af Örgütü, 12 Ağustos 2015’te Ağrı’nın Diyadin ilçesinde çalıştıkları fırında polis tarafından öldürülen Orhan Arslan (16) ile Muhammet Aydemir’in (19) öldürülmesiyle ilgili dünya çapında bir kampanya başlattı.

Örgüt ‘Diyadin Çocukları İçin Adalet’ isimli kampanya kapsamında soruşturmada yaşanan usulsüzlüklere dikkat çekerek başta adalet olmak üzere bir dizi somut taleple kamuoyunu imza vermeye çağırdı. Metinde şöyle dendi:

“Biz, Muhammet ve Orhan’ın öldürülmeleriyle ilgili tüm gerçeklerin açığa çıkarılması için her türlü adımın atılması, cezai soruşturmanın derhal, bağımsız ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların adalet önüne çıkarılması ve cezasızlık yaşanmamasını talep ediyoruz.”

Ne olmuştu?

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Muhammet Aydemir ve 19 yaşındaki Orhan Arslan, ailelerinin geçimlerine katkıda bulunmak için bir fırında çalışıyordu.

12 Ağustos 2015’te çalıştıkları fırının odun deposunda polis tarafından vurularak öldürüldü.