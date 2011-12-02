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Dünya

Af Örgütü'nden Bush'u tutuklayın çağrısı NEW YORK (A.A)

02 Aralık 2011 12:45

-Af Örgütü'nden Bush'u tutuklayın çağrısı NEW YORK (A.A) - 02.12.2011 - Uluslararası Af Örgütü, Etiyopya, Tanzanya ve Zambiya'ya ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'u bu ay yapacağı ziyareti sırasında insan hakları ihlalleri yüzünden tutuklamaları çağrısında bulundu. Üst düzey hukuk danışmanı Matt Pollard, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası yasaların işkence sorumluları için güvenli bir yer olamayacağını öngördüğünü, Etiyopya, Tanzanya ve Zambiya'nın yükümlülüklerini yerine getirmek için önlerinde olan bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtti. İnsan hakları örgütleri, Şubat ayında, Bush'un işkence iddialarıyla ilgili dava açılması tehdidi yüzünden İsviçre seyahatini iptal ettiğini bildirmişti.   Bush, 2001-2009 yıllarındaki başkanlığı döneminde, insan hakları örgütlerinin işkence olarak kabul ettiği sorgulama yöntemlerinin kullanılmasına yetki vermişti. Bush'un bölgeyi kanser konusunda bilinçlendirmek amacıyla bu hafta Afrika seyahatine çıkması bekleniyor.

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