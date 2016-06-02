Af Örgütü’nden Brezilya’ya eleştiri



Uluslararası Af Örgütü, perşembe günü Rio de Janeiro'da açıkladığı “Şiddet oyunlara ait değil. 2016 Olimpiyat Oyunları'nda insan hakları ihlallerine ilişkin riskler” başlığını taşıyan raporda, emniyet birimlerini orantısız güç kullanmakla suçladı. Raporda, 2014 Dünya Futbol Şampiyonası için yapılan hazırlıklardan beri devletin aşırı ölçüde şiddete başvurduğu belirtildi.

Raporda, “2013 yılından beri emniyet güçleri ülke genelinde gereksiz bir şekilde özellikle barışçıl göstericileri dağıtmak için şiddette başvurmuş ve ‘öldürücü-olmayan' olarak nitelendirilen silahları kötüye kullanarak, yüzlerce insanın yaralanmasına yol açmıştır” ifadeleri yer aldı. Bunun yanı sıra göstericilerin “keyfî” olarak gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca yoksul mahallelerdeki uyuşturucu çetelerine karşı polisin yaptığı operasyonlara ordu mensuplarının katılmasının “bir dizi insan hakları ihlallerine” yol açtığı kaydedildi.

Uluslararsı Af Örgütü Brezilya Şubesi Direktörü Atila Roque, “Polisin ‘önce öldür sonra sorgula' taktiği Rio de Janeiro'yu polisin en çok insan öldürdüğü kent yapıyor” dedi. Roque, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 2009 yılında kentin aday gösterilmesinden bu yana 2500 kişinin polis tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Rapora göre, polisin açtığı ateş sonucu 2014 yılında ölenlerin oranı yüzde 40, 2015 yılında yüzde 11 arttı. Bu yılın başından beri de çoğunluğu yoksul mahallelerde yaşayan yüzlerce kişi polis kurşunuyla yaşamını yitirdi.

Olimpiyat atmosferi yok

2016 Olimpiyat Oyunları 5 Ağustos'ta başlayacak. Ancak ülkede hâkim olan siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle Olimpiyat havası henüz pek hissedilmiyor. Brezilya'da Zika virüsünün yayılması, Olimpiyatlara katılacak sporcuların ve izleyicilerin sağlığına ilişkin dünya çapında bir tartışma başlattı. Ancak, altyapı çalışmalarının tamamlanmamış olmasına ve malî kaynakların azlığına rağmen, organizasyondan sorumlu kurumlar, Olimpiyatların mükemmel bir şekilde düzenleneceğine dair garanti veriyor.