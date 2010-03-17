Af Örgütü'nden, AB'ye 'işkence' suçlaması

T24 - Uluslararası Af Örgütü, AB üyelerini, yasaklanan işkence aletleri ticaretini yasal boşluklardan faydalanarak devam ettirmekle suçladı.



Örgütün raporunda, 2006 yılında çıkardığı yönetmelikle işkence ve kötü muamelede kullanılan güvenlik ve polis ekipmanının ve işkencede kullanılan aletlerin ticaretini yasaklayan AB'nin halen metal parmak kelepçeleri, elektroşoklar, ayak zincirleri ve duvara sabitleme aletleri gibi ekipmanı işkencenin yaygın olduğu ülkelere ihraç ettiği belirtildi.



Rapora göre, işkence aletleri ticaretine birçok AB üyesi dahil olurken, parmak ya da cinsel organdan 50 bin volt elektrik şoku veren cihazlar İtalya ve İspanya tarafından ihraç edildi.

Çek Cumhuriyeti elektroşok, kimyasal sprey ve çeşitli kelepçeler satarken, Almanya'nın güvenlik güçlerinin daha önce bu tür aletlerle işkence ve kötü muamele yaptığı tespit edilen 9 ülkeye ayak prangası ve kimyasal spreyler ihraç ettiği kaydedildi.



Raporda, tüm AB üyelerinin polis ve güvelik ekipmanı ihracatını beyan etmek zorunda olmasına rağmen sadece 7'sinin bu yönetmeliğe uyduğu, bazı AB üyelerinin bu yönetmeliğin varlığından bile habersiz olduğu ifade edildi.