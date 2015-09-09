Af Örgütü'nden AB'ye çağrı



Af Örgütü (Amnesty International), Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalhuisen Brüksel'in sığınmacı politikasını eleştiren açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın iltica sisteminin çöktüğünü savunan Dalhuisen, bu alanda kapsamlı ve radikal reformların kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Af Örgütü, sığınmacı krizinin çözümü için 5 maddelik bir plan sundu. Uluslararası Af Örgütü'nün önerileri arasında birliğin sınır ülkelerine daha fazla destek sunulması da yer alıyor.

AB'nin kota planı bugün açıklanıyor

Avrupa Birliği Komisyonu, mültecilerin kota usulüyle üye ülkeler arasında paylaşılmasını öngören plana son halini verdi. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker kota planını bugün duyuracak.

AB Komisyonu, sayıları hızla artan ve öncelikle Yunanistan ve İtalya için büyük yük oluşturan mültecilerin kota usulüyle üye ülkeler arasında paylaşılmasını amaçlıyor. Avusturya, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya Komisyon'un planlarına karşı çıkıyor.

Sığınmacıların dörtte biri Almanya'ya

AB Komisyonu çevrelerine göre, hazırlanan kota planı uyarınca Almanya'nın payına 31 bin 443 sığınmacı düşüyor. Böylece Almanya, halen İtalya ve Yunanistan'da bulunan 120 bin sığınmacıdan dörtte birine kapılarını açmış olacak.

Almanya'da iltica başvurusunda bulunanların sayısı haziran sonu itibarıyla 746 bin oldu. Federal Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta göre, 2014 yılı sonundan bu yana mülteci ve iltica başvurusunda bulunanların sayısı 117 bin arttı.