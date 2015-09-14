Af Örgütü'den kaos uyarısı



Almanya'nın sınır kontrollerine başlaması ile ilgili bir açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü, bunun feci sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Açıklamasında "Macaristan'daki sığınmacılar hayati tehlike içeren bir koasa sürüklenme tehdidiyle karşı karşıya" değerlendirmesine yer veren örgüt, sığınmacıları kabul etmesi için Macaristan'a ortak yardım teklifinde bulunulması gerektiğini savundu.

Af Örgütü, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avusturyalı mevkidaşı Werner Faymann'ın sınırları kapatarak ya da demiryollarını engelleyerek insan haklarına uyup uymadıklarını tartışmaya açmamalarını da istedi.

Demiryollarının tekrar açılmasının Macaristan'daki insani koşulları iyileştireceğini ifade eden Af Örgütü, diğer Avrupa ülkelerinin de sığınmacı kabul etmesinin sağlanmasına vurgu yaptı.

Açıklamada, Avrupa ülkelerinin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a sığınmacı sorununa insan haklarına uygun ve ortak bir çözüm bulunması için baskı yapması gerektiği de ifade edildi.