Af Örgütü: YPG, IŞİD'den aldığı köyleri yerle bir ediyor

Uluslararası Af Örgütü, Suriye'deki Kürt YPG güçlerinin IŞİD'den geri aldığı köylerdeki halkı zorla yerlerinden ettiğini ve evleri yıktığını iddia etti.

Örgütün yeni açıklanan raporunda YPG'nin bu eylemlerinin "savaş suçuna varabilecek derecede" olduğu belirtildi.

Af Örgütü'nün çalışanları, Kürtlerin kontrolündeki Haseke ve Rakka'da, YPG güçleri tarafından endişe verici derecede tacizler yapıldığını gösteren kanıtlar bulduklarını rapor etti.

Hüseyniye köyünde yaşayan bir kişi "Bizi evden zorla çıkarıp evimizi ateşe verdiler... buldozerler de getirmişlerdi. Tüm köy yok olana kadar evleri sırayla yıktılar..."

BBC Türkçe'de yer alan haberde, uydudan gelen görüntülerin bu iddiaları doğruladığı belirtildi. Habere göre, Af Örgütü Hüseyniye bölgesinde geçen yıl 225 olan bina sayısının bu yıl 14'e düştüğünü belirtti.

Raporda, YPG'nin geri aldığı köylerdeki bazı kişilere, Irak Şam İslam Devleti'ne sempati duydukları ya da örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle bu şekilde davranıyor gibi göründüğü ifade edildi.

Af Örgütü YPG'nin iddialar karşısında kendisini korumaya çalıştığını ve eylemlerini "sivil halkı korumak ve kendi askeri ihtiyaçları nedeniyle yaptıklarını" söylediğini belirtti.

IŞİD'e karşı Suriye'nin kuzeyinde savaşan en etkili güç olan YPG, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun IŞİD'e yönelik saldırılarıyla birlikte bazı bölgeleri geri almıştı.