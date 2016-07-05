Af Örgütü: Türkiye’nin de desteklediği Suriyeli muhalifler savaş suçu işliyor

Uluslararası Af Örgütü, Suriyeli muhalif grupların insan hakları ihlalleri işlediğini duyurdu. Örgüt yayınladığı raporunda, insan kaçırma, öldürme ve işkence gibi ihlalleri belgeledi. Af Örgütü, Türkiye’nin de desteklediği bu grupların insan kaçırma, öldürme ve işkence gibi ihlallerini belgelediğini duyurdu.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre; Af Örgütü’nün raporunda, muhalif grupların hakimiyeti altındaki bölgelerde Suriyeli sivillerin, ‘korkunç bir şiddet dalgası’ ile karşı karşıya olduğu ifade edildi.

2012-2016 yılları arasındaki dönemin ele alındığı raporda, Suriyeli muhalif grupların insan kaçırma, öldürme ve işkence gibi insan hakları ihlalleri işlediği ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü, söz konusu ihlallerden El Nusra Cephesi, Ahrar El-Şam, Nureddin Sinki, Levant Cephesi ve 16’ncı Tümen olmak üzere toplam beş grubun sorumlu olduğunu açıkladı.

Af Örgütü, bazı muhalif grupların Suudi-Arabistan, Katar, Türkiye, ABD gibi ülkelerden destek gördüğünü de belirtti.

Örgüt, uluslararası topluma insan haklarını ihlal eden muhalif gruplara verilen desteğin kesilmesi çağrısı yaptı.

Keyfi tutuklamalar

Örgütün Ortadoğu Programı Yöneticisi Philip Luther, Halep ve İdlib kentlerinde muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelerde silahlı grupların savaş suçu veya devletler hukukunun ihlâli suçundan yargılanma korkusu olmaksızın serbestçe hareket ettiğini ifade etti.

Luther, söz konusu grupların kendileri ile aynı görüşleri paylaşmayan, azınlıklara mensup olan veya kendi koydukları ahlaki kurallara uymayan sivilleri keyfi şekilde tutukladığını söyledi.

Raporda, radikal İslamcı grupların kontrolü altındaki bölgelerde şeriat mahkemeleri kurduğu belirtildi. Luther, “Çok sayıda sivil, bazı grupların koyduğu bu kurallara uymamaları veya onları eleştirmeleri durumunda kaçırılmaktan korkuyor” şeklinde konuştu.

"Şeriat mahkemelerinde infaz"

El Nusra gibi grupların kendi mahkemelerinde adil yargılama olmaksızın insanları yargılayarak öldürdüğüne yönelik elde kanıtlar bulunduğu belirtilen raporda 17 yaşındaki bir eşcinsel ile zina ile suçlanan bir kadının bu şekilde yargılanıp öldürüldüğü kaydedildi.

Bu tür idamların Suriye hükümet birliklerine mensup askerler ve esir alınan IŞİD milislerine de uygulandığını kaydeden Uluslararası Af Örgütü, esirlerin öldürülmesinin savaş suçu olduğuna dikkat çekti.

Örgütün verdiği bilgilere göre, barış aktivistleri ve insani yardım görevlilerinin yanı sıra Hristiyanlar ve Kürtler gibi dini-etnik azınlık mensupları da kaçırılıp işkenceye maruz bırakıldı.

Raporda, iki aktivistin Facebook yorumları nedeniyle tehdit edilmesi, iki radyo çalışanının ise ‘İslam karşıtı’ müzik yayını yaptıkları gerekçesiyle kaçırılması insan hakları ihlallerine örnek gösterildi.

Örgüt, daha önceki raporlarında Esad yönetimine de insan hakları ihlalleri işlendiği suçlamasında bulunmuş ve bu suçları belgelemişti.