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Af Örgütü: Türkiye Şubesi Başkanı serbest bırakılmalı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner, Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı avukat Taner Kılıç’ın gözaltına alınması nedeniyle kaygılı olduklarını söyledi

08 Haziran 2017 01:59

Uluslararası Af Örgütü internet sitesinde yer verdiği açıklamada, örgütün Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın İzmir'de polisin yaptığı operasyonda 22 avukatla birlikte Gülen yapılanmasıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, "Türkiye’de darbe girişimi sonrası uygulanan baskının bu kez de Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı’nı ağına alması, bu durumun ne kadar ileriye gittiğinin ve ne denli keyfi bir hale geldiğinin yeni bir kanıtı. Taner Kılıç, Türkiye yetkililerinin şu an çiğnemekte oldukları özgürlükleri savunmak konusunda uzun ve saygın bir geçmişe sahip” dedi.

Gözaltı nedeni Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma

Af Örgütü Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Kılıç'ın gözaltına alınması gerekçesiyle ilgili çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını söyleyerek, "Tek bildiğimiz ‘FETÖ/Gülen terör yapılanması'na yönelik soruşturması adı altında gözaltına alınma kararı olduğu” dedi. Kılıç'ın herhangi bir suç işlediğine inanmadıklarını belirten Gardner, "Bu durumun, yani suçsuzluğunun en kısa sürede içinde ortaya çıkmasını ve serbest kalmasını umut ediyoruz. Türkiye'de son zamanlarda yüzlerce gazeteci, aktivist, avukat gözaltına alınarak tutuklandı. Dolayısıyla çok kaygılıyız” dedi.

Gardner: Sivil toplum kuruluşları baskı altında

Türkiye'de özellikle darbe girişiminden sonra sivil toplum kuruluşlarının baskı altında olduğunu söyleyen Andrew Gardner, "Bir korku iklimi yaratıldı. 100'den fazla gazeteci gözaltına alınıp tutuklandı. 100'den fazla dernek kapatıldı. Elbette Af Örgütü'nün Türkiye'de çalışma koşulları kolay değil. Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının daha fazla baskı altında olduğunu düşünüyorduk ve hala da böyle düşünüyoruz. Uluslar arası düzeyde çok ilgi gösterilen, saygın bir kuruluş olduğumuz için bize yönelik bir baskının olacağını düşünüyorduk. Taner Kılıç'ın gözaltına alınması nedeniyle kaygılıyız” diye konuştu. Gardner, Kılıç'ın gözaltına alınmasının Af Örgütü'ne yönelik olup olmadığını henüz bilmediklerini, soruşturmanın gizli yürütüldüğünü vurguladı.

İzmir'de gözaltına alınan ve bugün polis tarafından ifadesi alınan Taner Kılıç'ın mahkemeye çıkarılması bekleniyor. 2002 yılından beri Af Örgütü'nde farklı görevlerde çalışan Taner Kılıç, 2014 yılından bu yana örgütün yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor.  

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