Af Örgütü Türkiye Direktörü gözaltına alındı

Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar Merkezi'nin bu akşam Büyükada'da bir otelde gerçekleştirdiği toplantı polisler tarafından basıldı. Aralarında Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de bulunduğu 12 insan hakları savunucusu gözaltına alınarak Büyükada Polis Merkezi'ne götürüldü.

Cumhuriyet'in haberine göre, Türkiye’deki önde gelen insan hakları savunucuları kurumlarının yöneticileri ve üyeleri Büyükada’da insan hakları savunucularının korunması programı kapsamında meslek içi eğtiim toplantısı düzenledi. Toplantılar sürerken insan hakları savunucularının oteline gelen polis bir ihbar olduğu gerekçesiyle toplu gözaltı işlemi uyguladı. Polis, Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acı, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği’nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der'li aktivist Şeyhmus Özbekli ile toplantılara moderatörlük yapan Ali Garawi gözaltına alındı.

Büyükada’da Polis Merkezi’nde tutulan insan hakları savunucularının hangi suç isnadı ile gözaltında tutulduğuna ilişkin dahi bilgi verilmedi. Gözaltına alınanların ne kadar tutulacağına ilişkin de bilgi verilmedi.

Gözaltına alınanların sayısının 12 olduğu öğrenilirken 9 kişi gece saatlerinde polis merkezinden minibüse bindirilerek götürüldü. Hak savunucuları minibüse bindirilirken polisin çok sıkı önlem alması dikkat çekti. 8 hak savunucusunun Anadolu yakasındaki çeşitli karakollara götürüleceği iddia edilirken toplantıya yurtdışından katılan 2 yabancı hak savunucusunun da aralarında olduğu 4 kişinin ise adada tutulacağı öğrenildi.