Af Örgütü: Türkiye binlerce mülteciyi Suriye'ye geri gönderdi

Uluslararası Af Örgütü Türkiye ile Avrupa Birliği anlaşmasının imzalanmasının ardından, pek çok Suriyelinin ülkelerine geri gönderilmeye başlandığını açıkladı.

Af Örgütü Suriye'den Türkiye'ye sığınanların ülkelerine geri gönderilmelerinin uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu söylüyor.

Türkiye'nin Suriye sınırında saha araştırması yapan örgüt, Türkiye'den yetkililerin sınır şehirlerinde yaşayan en az 100 kadar kadın, çocuk ve erkeğin her gün Suriye'ye geri gönderildiğini aktarıyor.

Af Örgütü'nün geri gönderilen veya gönderilme korkusu yaşayan Suriyeli mültecilerle yaptığı görüşmelerin ardından yayımlanan rapora göre geri göndermeler, Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası anlaşmalara aykırı.

Dikili, denizden Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin sık kullandığı yerlerden biri.

Uluslararası Af Örgütü'nün Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalhuisen, "AB liderleri sınırlarını kapatmak için içinde bulundukları çaresizlik yüzünden en basit gerçekleri bile unuttular: Türkiye Suriyeli mülteciler için güvenli bir ülke değil ve her geçen gün daha da az güvenli hale geliyor" dedi.

Dalhuisen ayrıca, "Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik korumasını geliştirmek için baskı yapmak bir yana, AB tam aksini teşvik ediyor" diyor ve ekliyor:

"Geçen yedi-dokuz hafta içerisinde Türkiye'nin Suriye'ye birkaç bin mülteciyi Suriye göndermiş olması büyük ihtimal. Eğer anlaşma planlandığı gibi ilerlerse, AB'nin Türkiye'ye gönderdiklerinin de aynı kaderi paylaşması riski büyük."

Örgüt, raporunda geri gönderilenler arasında annesi ve babası olmayan üç çocuk, sekiz aylık hamile bir kadın gibi korumaya ihtiyaç duyan kişiler olduğunu da belirtiyor.

"Yaşam koşulları iyi değil"

Raporda ayrıca Suriyelilere, Türkiye'de yapılan kayıt işlemlerinin artık daha zor hale geldiği ve bu nedenle sağlık hizmetlerine ulaşmakta sıkıntılar yaşalan mülteciler olduğu söyleniyor.

Suriyeli mülteciler: Yol tehlikeli, ya Türkiye'de kalmak?

Raporda şöyle deniyor: "Hatay'daki Suriyeli mültecilere göre kayıt olmaya çalışan bazıları gözaltına alındı ve kayıt belgeleri olmadığı ortaya çıkan digger mültecilerle birlikte Suriye'ye geri dönmeye zorlandı. Uluslalarası Af Örgütü, Hatay'da, kayıt olmaya çalışmak yerine oturdukları evde kalmayı tercih eden kayıt olmamış Suriyeli bir aile ile görüştü."

Rapor ayrıca geçen ay Halep'ten Türkiye'ye sığınmak için sınıra gelen ancak sınırın 20 kilometre ötesinde kamplarda tutulan yaklaşık 200 bin mültecinin yaşam koşullarının da iyi olmadığını belirtiyor.

Sınırdaki sınır kontrolleri nedeniyle insan kaçakçılarının ortaya çıktığını ve Suriyeli mültecileri Türkiye sınırından geçirmek için kişi başına 1,000 dolar istediklerini aktarıyor. AB ve Türkiye arasında yapılan anlaşma uyarınca Türkiye'den Yunan adalarına giden mülteciler, vardıkları noktalarda kendileriyle yapılan mülakatın ardından Türkiye'ye geri gönderilecek. AB ise geri gönderilen her mülteci için, Türkiye'den bir mülteci alacak.

Bu anlaşma uluslararası insan hakları kuruluşlarının tepkisini çekmiş ve bunun pek çok uluslararası anlaşmanın ihlali anlamına geldiği belirtilmişti.