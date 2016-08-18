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Dünya
Deutsche Welle

Af Örgütü: Suriye hapishanelerinde 18 bine yakın tutuklu öldü

İşkence, dayak ve açlık yüzünden Suriye cezaevlerinde 17 binden fazla kişinin öldüğünü açıklayan Uluslararası Af Örgütü, dünya devletlerinin duruma seyirci kalamayacağını duyurdu.

18 Ağustos 2016 12:34


Uluslararası Af Örgütü ‘Amnesty International' Suriye Hükümeti'ni cezaevlerindeki sivillere yoğun şiddet uygulamakla suçladı. Örgütün yayınladığı raporda 2011 yılından bu yana Suriye cezaevlerindeki işkence, kötü muamele ve feci tutukluluk şartları yüzünden 17 bin 723 kişinin öldüğü belirtiliyor. Af Örgütü ‘sistematik ve yaygın şiddet uygulamasının insanlığa karşı işlenmiş suç' olduğunu duyurdu.

İşkenceden sağ olarak kurtulan 65 eski tutuklunun ifadelerine dayanılarak hazırlanan ‘Amnesty International' raporunda gizli servis ve devlet hapishanelerindeki insan hakkı ihlallerinin dehşet verici boyutlara ulaştığı dile getiriliyor.

Örgütün Almanya'daki Suriye uzmanı Rene Wildnagel, ‘insan hakkı ihlallerinin, Suriye Hükümeti ile müttefiklerinin sivilleri hedef alan sistematik saldırılarının dehşet verici bir örneği olduğunu, sorumlulardan hesap sorulması, mağdurlara ise tıbbi yardımda bulunulması gerektiğini', söyledi.

Cezaevlerine bağımsız gözlemci giremiyor

Uluslararası Af Örgütü'ne göre Suriye'deki muhaliflerin her an tutuklanıp işkenceye yatırılma tehlikesi bulunuyor. Örgüt görgü tanıklarının verdikleri bilgilere dayanarak hazırladığı Şam'ın kuzeyindeki büyük hapishanede uygulanan işkence yöntemlerinin ve hücrelerin üç boyutlu krokisini internette yayınladı.

Wildnagel ‘dehşet verici şartların, açlığın ve sistematik işkencenin cezaevlerindeki tutukluların hayatını cehenneme çevirdiğini ve yabancı gözlemcilerle medya mensuplarının cezaevlerine girmelerine yıllardır izin verilmediğini' belirti.

Uluslararası Af Örgütü Almanya Hükümeti'nden, Suriye barış görüşmelerinde sivillerin korunmasına mutlak öncelik verilmesi için ısrar etmesini istedi. Rene Wildnagel Suriye raporuyla ilgili açıklamaları sırasında, “Kuvvet kullanmamış bütün siyasi tutukluların serbest bırakılıp işkence ve kötü muameleye derhal son verilmesi için Suriye hükümetine baskı yapılmalı ve bağımsız gözlemcilerin hapishanelerde inceleme yapabilmeleri sağlanmalıdır” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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