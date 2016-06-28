Af Örgütü: Polisler için kadınlar kolay hedef

Af Örgütü'nün ‘Meksika'da polis ve asker işkencesi' raporunda, Meksika

hapishanelerinde kadın tutukluların güvenlik güçleri tarafından gördüğü şiddetin

boyutları gözler önüne seriliyor. Örgüt raporda, tutukluluk hali içinde güvenlik güçleri

tarafından cinsel istismara uğrayan ya da psikolojik şiddet gören 100 kadının

beyanlarına yer veriyor.

97 kadın, fiziksel istismara uğradıklarını aktarırken, 72 kadının cinsel istismara

uğradığı, 33 kadının ise tecavüze uğradıklarını anlattıkları aktarılıyor. Raporda

kadınların, güvenlik güçleri tarafından dayak yedikleri, karın ve kafalarına darbe

aldıkları ve genital bölgelerine elektro şok uygulandığını anlattıkları yer alıyor.

Örgütün Meksika uzmanı Maja Liebing, Meksika hükümetini, işkenceye karşı

koruyucu bir mekanizma oluşturma çağrısı yaptı.

Af Örgütü raporda, kadınların şikâyette bulunmuş olmalarına karşın,

suçluların ceza

almadığını aktarıyor. Kadınlardan en az 70'inin şikâyette bulunduğu ancak sadece 20

vakanın yargıya taşındığı belirtiliyor. Örgüt, Meksika güvenlik güçlerinin,

kadınları

‘kolay hedef' olarak gördüklerine dikkat çekiyor. Özellikle de yalnız kadınların,

polisler için hedef olduğu belirtilirken, yine polisin işkence ve cinsel istismarına maruz

kalanların hayat kadınları ve eşcinseller olduğuna dikkat çekiliyor.

Meksika polisi on yıllardır uyuşturucu kartellerine karşı mücadele ediyor. Güvenlik

güçlerine sık sık bu mücadelede insan haklarını ihlal ettikleri suçlaması yöneltiliyor.