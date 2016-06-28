Af Örgütü: Polisler için kadınlar kolay hedef

Af Örgütü'nün ‘Meksika'da polis ve asker işkencesi' raporunda, Meksika
hapishanelerinde kadın tutukluların güvenlik güçleri tarafından gördüğü şiddetin
boyutları gözler önüne seriliyor. Örgüt raporda, tutukluluk hali içinde güvenlik güçleri
tarafından cinsel istismara uğrayan ya da psikolojik şiddet gören 100 kadının
beyanlarına yer veriyor.
97 kadın, fiziksel istismara uğradıklarını aktarırken, 72 kadının cinsel istismara
uğradığı, 33 kadının ise tecavüze uğradıklarını anlattıkları aktarılıyor. Raporda
kadınların, güvenlik güçleri tarafından dayak yedikleri, karın ve kafalarına darbe
aldıkları ve genital bölgelerine elektro şok uygulandığını anlattıkları yer alıyor.
Örgütün Meksika uzmanı Maja Liebing, Meksika hükümetini, işkenceye karşı
koruyucu bir mekanizma oluşturma çağrısı yaptı.
Af Örgütü raporda, kadınların şikâyette bulunmuş olmalarına karşın,
suçluların ceza
almadığını aktarıyor. Kadınlardan en az 70'inin şikâyette bulunduğu ancak sadece 20
vakanın yargıya taşındığı belirtiliyor. Örgüt, Meksika güvenlik güçlerinin,
kadınları
‘kolay hedef' olarak gördüklerine dikkat çekiyor. Özellikle de yalnız kadınların,
polisler için hedef olduğu belirtilirken, yine polisin işkence ve cinsel istismarına maruz
kalanların hayat kadınları ve eşcinseller olduğuna dikkat çekiliyor.
Meksika polisi on yıllardır uyuşturucu kartellerine karşı mücadele ediyor. Güvenlik
güçlerine sık sık bu mücadelede insan haklarını ihlal ettikleri suçlaması yöneltiliyor.