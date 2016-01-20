Af Örgütü: Peşmerge güçleri Arapların evlerini yıktı

Uluslararası Af Örgütü, Irak'ın kuzeyindeki Kürt Peşmerge güçleri ile milis grupların “Bölgedeki Arapları uzaklaştırmak için” binlerce evi planlı bir şekilde yıktıklarını iddia etti. Af Örgütü'nün raporunda, “Kürtlerin, IŞİD'i desteklediklerini düşündüğü Arapları cezalandırma ve ülkedeki tartışmalı topraklarda kontrolü ele geçirme amacında olabilecekleri” ifade edildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, örgütün raporunda, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı birlikler IŞİD'den geri aldıkları bölgelerde savaş suçu işlemiş olabileceği belirtildi.

İddialara ilişkin Kürt yetkililerden henüz bir yanıt gelmediği ifade edildi. Af Örgütü'nün raporu, 13 köy ve kentte yapılan saha araştırmalarının yanı sıra 100'den fazla görgü tanığı ile evini terk etmeye zorlananların ifadelerine dayandırıldı.

YPG ve PKK da suçlanıyor

İnsan Hakları Kuruluşu, iddialarının uydu görüntüleriyle de desteklendiğini belirterek bazı bölgelerde YPG ile PKK'nın da suçlandığını iddia etti.

Raporun Şengal'i de kapsayan Ninova vilayeti başlığı altındaki kısmında şu ifadelere yer verildi: "Peşmerge güçleri ve bölgede Peşmergeyle birlikte hareket eden Ezidi milisleri, IŞİD'in Ezidilere yaptığı kitlesel zulme karşı bölgede oturan Araplara karşı intikam saldırıları düzenlemekle suçlanıyor. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden 30 yetkili ayrıca, Şengal'de Ezidi ve Peşmerge'nin yanı sıra faaliyet gösteren YPG ile PKK'yı da bazı Arap köylerinde yıkım yapmakla suçladı."

Af Örgütü'nün üst düzey danışmanı Donatella Rovera, "Askeri bir gerekçe olmadan sivillerin zorla yerinden edilmesi ve evlerin yıkılması savaş suçları anlamına gelebilir" dedi.

Rovera, örgüt, evlerini terk etmeye zorlanan Arapların, yeniden ele geçirilen bölgelere dönüşlerinin de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi güçleri tarafından engellendiğini söyledi. Rovera, "Çatışmalar yüzünden evlerini terk etmeye zorlanan on binlerce Arap sivil şimdi geçici kamplarda korkunç şartlarda yaşam savaşı veriyor" diye konuştu.

"Çoğu geçim kaynaklarını, mülklerini kaybetti ve çoğunun evleri yıkıldı, dönecek bir yerleri kalmadı" diyen Rovera, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin, sivillerin evlerine, köylerine geri dönmelerine engel olarak 'durumu kötüleştirdiklerini' söyledi. Af Örgütü'nün açıklaması, Birleşmiş Milletler'in (BM) Salı günü Irak'ta sivillerin gördüğü zulme dair yayımladığı raporun ardından geldi.

BM verilerine göre 1 Ocak 2014 ila 31 Ekim 2015 tarihleri arasında Irak'ta en az 18 bin 800 kişi öldü. BM ölümlerin çoğunun IŞİD saldırıları olduğunu belirtip örgütün 3 bin 500 kadın ve çoğu da köle olarak esir tuttuğunu belirtti. Raporda, ordu, milis ve Kürt birliklerin de sivilleri suistimal ettiği öne sürüldü.