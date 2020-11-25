Af Örgütü'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü çağrısı: Kadın haklarını güvence altına almak için acilen harekete geçilmeli

Uluslararası Af Örgütü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için bir açıklama yayımladı. Af Örgütü, kadın haklarının güvenceye alınmasını sağlamak için devletlerin yükümlülüklerini acilen yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesinden yayımlanan açıklamada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün çıkış noktası hatırlatıldı: "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadınların yüzyıllara dayanan şiddete ve hak ihlallerine karşı direnişinden yola çıkarak, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edildi."

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü Ece Ünver, “2020 yılında da COVID-19’un yarattığı koşullara rağmen kadın mücadelesi Türkiye’de ve tüm dünyada ilham verici boyutlarda güçlüydü. Kadınlar, dünyanın dört bir yanında kadın cinayetlerinden kürtaj hakkına, araç kullanmaktan, dilediğince giyinebilmeye kadar pek çok farklı alanda hakları için mücadele etti” dedi.

Ece Ünver Uluslararası Af Örgütü’nün 2021 yılında da kadın hakları için çalışmaya devam edeceğini belirterek:

“Kadına yönelik şiddet, herhangi bir siyasi veya ekonomik sistemle sınırlı değil. Kadın hakları ihlalleri, kadına karşı şiddet oransal olarak değişiklikler gösterse de ülke, bölge ayrımı olmaksızın devam ediyor. Dünyadaki her toplumda yaygın ve sınır veya sınıf tanımıyor. Birçok ülkede kadın hakları aktivistleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini sosyal istikrar ve yerleşik ekonomik çıkarlar için bir tehdit olarak gören bir güç seferberliği ile karşı karşıya. Dünyanın bazı yerlerinde kadınların hukuki ve politik kazanımları tersine çevrilmeye, yürürlükten kaldırılmaya veya uygulama noktasında görmezden gelinmeye çalışılıyor. Buna karşılık, dünyanın dört bir yanındaki kadınlar, kadına yönelik şiddeti ortaya çıkarmak ve buna karşı koymak için örgütlenmeye devam ediyor. Yasaların, politikaların ve uygulamaların manzarasında çarpıcı değişiklikler başarıyor. Yenilgiyi kabul etmiyor ve kadınların insan haklarından faydalanabileceği bir dünya için mücadele etmeye devam ediyorlar.”

"İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkın"

Uluslararası Af Örgütü tüm dünyada kadınların hak mücadelesini destekliyor, çalışmalarını izliyor ve devletlerin kadın haklarını ihlal eden uygulamalarını raporlamaya devam ediyor. En son Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde yapılan G20 zirvesine katılan liderlere, “tiyatroya son verin” çağrısı yaptı ve kadın hakları için mücadele eden kadınlar cezaevindeyken Suudi Arabistan’ın kadın hakları noktasında reform aldatmacasına dikkat çekti.

Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'da İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açan siyasetçilere karşı kadınların hakları yanında yer alarak, “İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayın, sahip çıkın ve sözleşmeyi uygulayın” çağrısı yaptı.

Dünyada öne çıkan karanlık tabloya karşı, kadınların mücadelesi ile olumlu gelişmeler de yaşandı. Örneğin, Danimarka’da kadınlar 2020 yılında, onay olmadan gerçekleşen cinsel ilişkinin tecavüz olduğunun yasalarda tanınmasını sağladı.

COVID-19 salgını ile mülteci, göçmen, göçmen işçi, trans kadınların yaşamları daha da ağır koşullara evirildi. Pandemiyle birlikte kadınlara yüklenen ev içi bakım yükü ve kadınlara yönelik ev içi şiddet arttı. Eşitsizlikler derinleşti ve güvencesizlik arttı. Mevcut alanlarda kadınlar süregiden eşitsizliklerle mücadele ederken, Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan araştırmalar gösteriyor ki, online platformlarda da kadınlar, erkeklere göre daha fazla taciz, tehdit ve çevrim içi şiddete maruz kalıyor ve sosyal medya şirketleri gittikçe yaygınlaşan bu taciz ve şiddetin önüne geçmek için güçlü adımlar atmıyor.

Ece Ünver sözlerine şöyle devam etti; “Uluslararası Af Örgütü olarak, dünyanın dört bir yanında araştırmalarla, izlemelerle, çeşitli kampanyalarla, lobi çalışmalarıyla kadın mücadelesinin yanında olmaya, onların güçlü direnişinden ilham almaya devam edeceğiz.

İran’da haklarını savunduğu için cezaevinde olan kadınların, Türkiye’de, Polonya’da “İstanbul Sözleşmesi uygulansın” diyen kadınların, Belarus’ta alanlarda toplanma hakkını savunan kadınların, Amazon ormanlarında toprağına sahip çıktığı için şiddete uğrayan kadınların, Yunanistan’da Moria mülteci kampında sığınma hakkı ihlal edilen kadınların, Fransa’da sığınmacılara yardım ettiği için yargılanan kadınların yanında olacağız, Polonya’da kürtaj hakkı kısıtlanan kadınların haklarını da savunmaya devam edeceğiz.”

"Şiddetsiz bir 25 Kasım istiyoruz"

Uluslararası Af Örgütü açıklamasını, “Kadınların seslerini en güçlü biçimde çıkarabildikleri şiddetsiz bir 25 Kasım yaşamak istiyoruz” diye sonlandırırken, yetkilileri kadınların her platformda güvenli bir şekilde hak taleplerini dile getirmelerini, uluslararası insan hakları standartlarının öngördüğü gibi sağlamaya çağırdı. “Kadınların her türlü ayrımcılık ve şiddetten uzak yaşama hakları vardır.” hatırlatmasında bulundu.