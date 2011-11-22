-Af Örgütü Mısır'daki gelişmelerden endişeli LONDRA (A.A) - 22.11.2011 - Uluslararası Af Örgütü, Mısır'daki son gelişmelerden endişe duyduğunu açıkladı. Örgüt, Şubat ayında Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in düşmesiyle sonuçlanan 18 günlük ayaklanmanın ardından iktidara gelen Yüksek Askeri Konsey'i insan hakları ihlallerini önlemek için boş vaatlerde bulunmaktan başka bir şey yapmamakla suçladı. Başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nın son günlerde yeni gösterilere sahne olduğunu ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan örgüt, askeri mahkemelerde binlerce sivilin yargılandığını ve ülkede olağanüstü halin de genişletildiğini belirtti. Örgüt, asker tarafından gözaltına alınanlara işkence yapıldığını ve ordunun göstericilere saldırması için silahlı kişiler tuttuğunu ileri sürdü. Uluslararası Af Örgütü'nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika sorumlusu Philip Luther, Yüksek Askeri Konsey'in 25 Ocak göstericilerinin kurtulmak için büyük mücadele verdiği baskıcı yönetim geleneğini sürdürdüğünü açıkladı. Yüksek Askeri Konsey'in kendisini eleştiren göstericileri, gazetecileri, blog yazarlarını ve işçileri insafsızca susturmaya çalıştığını belirten Luther, son birkaç gündeki olayların Mübarek dönemini hatırlatığını kaydetti. Luther, Yüksek Askeri Konsey'in Ağustos itibarıyla yaklaşık 12 bin sivilin "eşkıyalık", "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek", "mala zarar vermek" ve "orduya hakaret etmek" gibi suçlamalarla askeri mahkemelerde yargılandığını ve en az 13'ünün idama mahkum edildiğini kabul ettiğini açıkladı. Yüksek Askeri Konsey'in verdiği sözlerden sadece birkaçını yerine getirdiğini ve bazı bölgelerde durumun Mübarek dönemindekine oranla daha da kötü bir hal aldığını belirten Luther, Yüksek Askeri Konsey'e ifade özgürlüğünü sağlaması, olağanüstü hal uygulamasını kaldırması ve sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına son vermesi çağrısında bulundu.