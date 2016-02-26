Af Örgütü: Medya üzerinde örneği görülmemiş baskı var

Uluslararası Af Örgütü’nün insan haklarında son bir yılı değerlendirdiği raporda Türkiye için; "Medya üzerinde daha önce örneği görülmemiş baskı var" ifadeleri kullanıldı.

Sol Haber Portalı'nın haberine göre, Uluslararası Af Örgütü’nün 2015-2016 Dünyada İnsan Haklarının Durumu raporunda, polisin aşırı güç kullanması, gözaltında kötü muamele, insan hakları ihlallerinin cezasız kalması ve yargı bağımsızlığının giderek aşınması gibi sorunlara da atıf yapılıyor. Türkiye’de insan haklarının durumunun geçen yıl Haziran ayından sonra PKK’yla çatışmaların yeniden şiddetlenmesinden bu yana kötüleştiğine dikkati çeken rapor, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıların da devam ettiğinin altını çiziyor.

"Örneği görülmemeiş baskı var"

“Medya hükümetin daha önce örneği görülmemiş baskısı altında” ifadesinin yer aldığı rapor, hem günlük hayatta, hem de internet ortamında ifade özgürlüğünün büyük darbe gördüğünü, toplanma özgürlüğünün de hala ihlal edildiğine dikkat çekiyor.

Yargı bağımsızlığıyla ilgili kısımda rapor, yargıya siyasi atamaların devam ettiğinin, gözaltı ve tutukluluk sürelerini yetkisi altında bulunduran Sulh Ceza Mahkemeleri’nin gittikçe artan bir şekilde hükümet kontroluna girdiğinin altı çizildiği görülüyor.

Raporda ayrıca Türkiye’de solcu grupları, Kürt eylemci ve protestocuları hedef alan saldırılarda toplam 139 kişinin öldüğü belirtilirken, mülteci sorununa da dikkat çekilerek şöyle deniyor: “Türkiye 2,5 milyon mülteci ve sığınmacıyı misafir ediyor, ancak hükümet Avrupa Birliği’yle bir göç anlaşması müzakere ederken daha fazla kişi rastgele gözaltına alınıyor ve sınır dışı ediliyor.”

1915 konusunda ilerleme yok

1915 olaylarına da değinen rapor, geçen nisan ayında Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1915 olaylarının yüzüncü yıldönümü anma etkinlikleri ve Türkiye’de barışçı gösteriler yapılsa da “işlenen suçları tam olarak kabul etme” yönünde bir ilerleme yaşanmadığını belirtiyor.

Ayrıca PKK’nın askerlere saldırılarını izleyen dönemlerde, milliyetçi grupların Türkiye’deki Kürtler’e ve mülklerine linç saldırıları düzenlediğini yazan Af Örgütü raporu, bu saldırılarda Halkların Demokratik Partisi’nin Ankara’daki genel merkezi başta olmak üzere, diğer HDP bürolarının da yağmalandığına ve kundaklandığına dikkati çekiyor.

Bununla birlikte Af Örgütü raporunda, Türkiye’de bazı konularda gelişmeler olduğu da belirtiliyor. Örneğin Mart ayında Balyoz davasının 236 sanığının beraat ettiği yazarken, Ergenekon davasının sivil sanıklarının temyiz başvurularının hala sürdüğü hatırlatılıyor.