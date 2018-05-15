Af Örgütü: İsrail yetkilileri, kontrolden çıkmış şiddet karşısında derhal orduyu dizginlemelidir

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), İsrail Ordusu’nun ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilere silahlı müdahalesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bine yakın kişinin yaralandığı olayları kınayan bir açıklama yaptı. Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunuculuk Direktörü Philip Luther konuya ilişkin açıklamasında “Bugün yaşananlar İsrail ordusunun dehşet uyandıran bir biçimde aşırı güç ve atış mühimmatı kullanmasının korkunç bir örneğidir. Söz konusu olan uluslararası standartların ihlalidir. Bazı vakalarda savaş suçları kapsamına giren kasten insan öldürme suçunun işlendiği de görülmüştür” ifadesini kullandı. Philip Luther “Bugün Gazze’de kaydedilen görüntüler son derece kaygı verici. İsrail yetkilileri, kontrolden çıkmış bir şekilde süren şiddet karşısında hayat kaybı ve yaralanmaların artmaması için derhal orduyu dizginlemelidir” diye konuştu.

Philip Luther açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“UAÖ daha geçen ay uluslararası topluma İsrail’e silah ve askeri ekipman ambargosu için çağrıda bulunmuştu. Bugün sayıları artarak devam eden ölümler ve yaralanmalar, silah ambargosunun acilen uygulanması gerektiğinin altını çiziyor.”

“Bazı protestocuların birtakım şiddet yöntemlerine başvurmuş olması, atış mühimmatı kullanılmasını meşru kılamaz” diyen Luther, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Uluslararası hukuk gereğince ateşli silahlar yalnızca insanları olası bir ölüm veya ağır yaralanma tehlikesinden koruma amacıyla kullanılabilir.”

Gazze’den ilk ulaşan sağlık raporları, onlarca kişinin başından veya göğsünden vurulduğunu ortaya koyuyor. UAÖ geçen ay Gazze Şeridi’nde yaptığı araştırmayla İsrail ordusunun, muhtemel bir tehlike oluşturmayan göstericileri öldürdüğünü veya sakat bıraktığını ortaya koymuştu.