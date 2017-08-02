Af Örgütü: İran'da insan hakları kötüleşti

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Hasan Ruhani'nin yemin ederek ikinci görev süresinin başlaması öncesinde İran'la ilgili yeni bir rapor açıkladı. Raporda Ruhani'nin 2013 yılında göreve geldiğinde insan hakları konusunda verdiği sözlere rağmen insan hakları savunuculara yönelik baskıların arttığına dikkat çekildi.

Af Örgütü: Casus- vatan haini suçlamasına maruz kalıyorlar

Af Örgütü Almanya şubesinden İran uzmanı Dieter Karg yaptığı açıklamada, insan hakları aktivistlerinin "yabancı casus" ya da "vatan haini" gibi suçlamalarla karalandığını, çoğu kez 10 yılı aşan hapis cezalarına çarptırıldığını belirtti.

Dava süreçlerinin kapalı kapılar ardında yapıldığını söyleyen Karg, duruşmaların birkaç dakika sürdüğünü, hakkında dava açılan insanların avukatlarıyla görüşemediğini, itirafa zorlandıkları için kısmen işkenceye maruz kaldıklarını kaydetti.

Af Örgütü'nün İran raporuna göre insan hakları aktivistleri 2013 yılından bu yana ulusal güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle daha fazla yargılanma tehdidiyle karşı karşıya. Örgüt, insan hakları savunucularının çalışmalarının suç kapsamına alındığı eleştirisinde bulunarak BM, AB ya da Uluslararası Af Örgütü ile iletişimde olunmasının bile vatandaşların uzun yıllar hapis cezasına çarptırılmaları için yeterli bulunduğunu ileri sürdü.

Af Örgütü raporunda en çok kadın hakları savunucuları ile ölüm cezasıyla mücadele eden aktivistlerin baskılara maruz kaldığına dikkat çekildi ve bu tespit aktivistler, yakınları ve avukatları ile yapılan söyleşiler, mahkeme kararları ve resmi açıklamalara dayandırıldı.

Af Örgütü: Muhafazakarlar Ruhani'ye direndi

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dört yıl önce insan hakları alanında durumu iyileştirme, sosyal ve kültürel alandaki kısıtlamaları gevşetme sözünü verdiğini belirten Af Örgütü, ancak güvenlik ve yargıdaki muhafazakarların buna direniş gösterdiğini kaydetti.

Birçok İranlılın Hasan Ruhani konusunda hayal kırıklığına uğradığını belirten Af Örgütü, Ruhani'nin buna rağmen Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını kaydetti.

Af Örgütü Hasan Ruhani'nin ilk görev döneminde insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmediği eleştirisinde bulunarak bu konuda yöneltilen eleştirileri de geri çevirdiğini kaydetti. Af Örgütü Ruhani'nin ikinci görev süresinde bu konuda izlediği çizgiyi değiştireceği yönünde bir sinyal bulunmadığını belirterek AB'den İran'daki insan hakları aktivistlerinin koşulsuz biçimde serbest bırakılması için ısrar etmesini talep etti.

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