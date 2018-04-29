Af Örgütü: Irak güçleri Musul'da 'gereksiz güç kullandı'

Uluslararası Af Örgütü, Musul'daki çatışmalarda hem Irak güçlerinin hem Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) sivil kayıplara sebep olduğunu belirterek, sivillere yönelik suçların araştırılması için bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.

Örgüt'ün Orta Doğu sorumlusu Lynn Maalouf, "Musul halkının tanık olduğu dehşetler ve tüm tarafların insan hayatını görmezden gelmesi cezasız kalmamalı" dedi.

Irak hükümeti, Pazar günü Musul'u IŞİD'den kurtardıklarını açıklamıştı.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Pazartesi günü Musul'a giderek buradan resmi olarak IŞİD'in yenildiğini ilan etmiş ve askerlerle zafer kutlamalarına katılmıştı.

Ancak dokuz aylık savaş binlerce insanın hayatını kaybetmesine ya da yaralanmasına yol açtı.

Uluslararası Af Örgütü, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından desteklenen Irak güçlerinin, "gereksiz güç" kullandığı sonucuna vardı.

İnsan hakları kuruluşunun Salı günü yayımladığı 50 sayfalık raporda, "Irak ve koalisyon güçleri sivilleri korumak için gerekli önlemleri almakta başarısızlığa uğradı ve bunun yerine onları yoğun nüfusu olan bölgelerde asla kullanılmaması gereken silahların yaylım ateşine maruz bıraktı" ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca, "17 Mart'ta Musul'un El Cedide mahallesine iki IŞİD militanını öldürmek için düzenlenen ABD hava saldırısında aynı zamanda 100'den fazla sivilin öldüğü" iddiası da yer aldı.

Koalisyon güçleri henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı, ancak daha önce sivilleri korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söylemişlerdi.

Af Örgütü, IŞİD'i ise sivilleri "canlı kalkan olarak kulanmak, kentten kaçmaya çalışan yüzlerce, belki de binlerce insanı öldürmek ve başkalarına örnek olsunlar diye elektrik direklerinde asmakla" suçladı.

Af Örgütü, Ocak ayından Mayıs'ın ortasına kadarki ihlalleri belgeleyen rapor hazırlanırken araştırmacılarının, 151 Musul sakini ve uzmanıyla görüştüğünü, en 426 sivili öldüren, 100'den fazlasını yaralayan 45 saldırıyı belgelediğini kaydetti.

Uluslararası koalisyon tarafından desteklenen Irak güçleri, Ekim ayında Musul'u IŞİD'den geri almak için operasyon başlatmıştı.