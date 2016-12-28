Af Örgütü: İnternetten tehdide soruşturma açılsın

Uluslararası Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Markus Beeko, “İnternetin hukuksuz bir ortam olmadığının net şekilde gösterilmesinin çok önemli olduğunu” ifade ederek nefret içerikli, karalayıcı yanlış haberlerin cezai soruşturmalarla engellenmesi gerektiğini belirtti.

Haber ajansı epd'ye konuşan Markus Beeko, yetkililerin dijitalleşme konusunda hukuki çerçeveyi kullanmakta geciktiğini ve internet üzerinden yapılan şiddet çağrıları, nefret içerikli paylaşımlar ve yanlış haberlere ilişkin sorumluluğu Facebook gibi şirketlere bıraktıklarını belirtti.

Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Beeko internet üzerinden beyan edilen insanlık dışı, karalayıcı beyan ve tehditlerin adli soruşturma kapsamına alınması gerektiğini vurguladı. Hukuk devletlerinin insanları internetteki böyle saldırılardan koruması gerektiğini belirten Beeko, bunu yaparken de düşünce özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Sadece Facebook'un nefret içerikli paylaşım ve yanlış haberlere karşı harekete geçeceğini açıklamasının yeterli olmadığını ifade eden Beeko, güvenlik birimlerinin insanların dijital ortamda da korunmaları için çok daha fazla önlem alması gerektiğini vurguladı.

Olaylar sokaklara da taşıyor

Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Markus Beeko, 2016 yılında mültecilere yönelik artan saldırılara atıfta bulunarak internet ortamındaki nefret içerikli paylaşımların sokaklara da sirayet ettiğini ifade etti. Beeko, "Mülteci yurtlarına düzenlenen saldırılarla internet ortamındaki nefret içerikli paylaşımların doğrudan bağlantısı bulunuyor” şeklinde konuştu.

Berlin'de Noel panayırına düzenlenen saldırı sonrası Af Örgütü Almanya toplumda bir bölünme yaşanamaması konusunda uyarı yapmıştı. Saldırıyı genelleştirerek nefreti körükleyenler olduğunu belirten Beeko, "Her kim suçsuz insanları kökenleri ya da inançları nedeniyle olağan şüpheli durumuna getiriyorsa, o hukuk devleti ilkelerini sorgulamış olur” dedi.

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