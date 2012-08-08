Af Örgütü: Halep'te yaşayan halk için endişe duyuyoruz

Londra merkezli insan hakları örgütü, uydudan çekilen fotoğraflarda görüntülenen 600'ü aşkın yeni krater görüntüsünün muhtemelen yakınlardaki Anadan kasabasında Suriye ordusu ile isyancı güçler arasındaki çatışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Uluslararası Af Örgütü, Halep'in birkaç kilometre dışında bombardımanın yol açtığı düşünülen çöküklerin tarafların ağır silahlar ve top mermisi kullandıkları için oluştuğunu, çevrede arazinin delik deşik göründüğünü ve bölgede yaşayan halkın durumundan büyük endişe duyduğunu kaydetti.

Örgüt, hem Suriye hükümetinin hem de isyancıların sivilleri korumayarak suç işliyor olabileceğine dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Cumhurbaşkanı Beşar Esad hükümetinin düşeceğinden emin konuşarak, Suriye'de siyasi geçiş sürecini planlamaya başlamak gerektiğini söyledi.

Ancak Şam'ı ziyaret eden İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Said Celili ise, Beşar Esad'la yaptığı görüşme ertesinde, Suriye'nin "direniş ekseni"nde önemli bir yeri olduğunu ve hiçbir biçimde bu eksenin parçalanmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Yorumcular "direniş ekseni" tanımlaması içerisinde İran, Suriye, Lübnan'daki Hizbullah ve Gazze'deki Filistinli İslamcı örgüt Hamas'ın bulunduğunu belirtiyor.

Esad, iki hafta aradan sonra televizyonlarda ilk kez İranlı yetkili ile yaptığı görüşme esnasında görüntülendi.

Suriye devlet televizyonu Başkan Esad'ın "Suriye hükümetinin ve halkının, ülkeyi teröristlerden temizleme" konusundaki kararlılığına vurgu yaptığını bildirdi.

Esad "ulusal diyaloğun devam edeceğini" ve Suriye'nin "dış komploları engelleme kapasitesi"ne sahip olduğunu söyledi.

İran, Perşembe günü Suriye sorunu ile ilgili uluslararası bir toplantı yapılacağını açıkladı. (BBC Türkçe)