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Dünya

AF ÖRGÜTÜ: EN AZ 55 KİŞİ ÖLDÜ BEYRUT (A.A)

26 Mart 2011 00:52

-AF ÖRGÜTÜ: EN AZ 55 KİŞİ ÖLDÜ BEYRUT (A.A) - 25.03.2011 - Uluslararası Af Örgütü, Suriye'nin Dera kentinde bir hafta önce başlayan ve diğer kentlere yayılan protestolarda en az 55 kişinin öldüğünün tahmin edildiğini bildirdi. Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, yetkililerin şiddeti soruşturacakları taahhüdünde bulunmasından bir gün sonra bugün bölgeden gelen haberlere göre, güvenlik güçlerinin Sanamayn kentinde protestoculara ateş açtığı, başkent Şam'da da tutuklamalar yaptığı belirtildi. AFP, Suriye'nin güneyindeki Sanameyn kentinde en az 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu. 

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