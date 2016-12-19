Af Örgütü: Arakanlı Müslümanlara tecavüz ve işkence ediliyor

İnsan Hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü, Arakanlı Müslümanlara karşı girişilen şiddet olayları iddialarının ardından Myanmar Ordusu'nun "insanlığa karşı suç işliyor olabileceğini" söyledi.

Af Örgütü'nün raporunda Myanmar Ordusu sivillere tecavüz, işkence ve yağmayla suçlanıyor.

Ordu ise katliam iddialarını reddediyor ve Rakhine eyaletinde terörle müacadele operasyonları yürüttüğünü savunuyor.

Af Örgütü'nün raporu bölgesel liderlerin Yangon'da toplanıp şiddet olaylarını ele almasından önce açıklandı.

10 üyeli Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Örgütü ASEAN'ın bir üye ülkenin iç işlerini ele alması nadiren örülen bir durum.

Rakhine eyaletindeki şiddet olaylarına dair haberler, ordunun geçen Ekim'de bölgede operasyon başlatmasının ardından gelmeye başlamıştı.

Operasyon, Af Örgütü'nün büyük ölçüde Arakanlı Müslümanlar'dan oluştuğunu söylediği bir grubun, sınır polisine saldırmasının ardından başlatıldı.

Geçen ay bir Birleşmiş Milletler yetkilisi, Myanmar'ın "etnik temizlik" yaptığını söylerken, İnsan Hakları İzleme örgütü yok edilen köylerin uydu görüntülerini yayımlamıştı.

Af Örgütü'nün raporunda, rastgele cinayetler, keyfi tutuklamalar ve gözaltılar, işkence, yağma ile 1200 evle okul ve cami gibi diğer binaların ateşe verilmesinden söz ediliyor.

Durumu "insani bir felaket" diye niteleyen Af Örgütü, ordunun eylemlerini "Kuzeydeki Rakhine eyaletinde Arakan Müslümanlarına karşı geniş ve sistematik saldırının bir parçası olduğunu ve bu nedenle insanlığa karşı suç oluşturabileceğini" söylüyor.

Hükümetin bölgede gazetecilerin çalışmasını engellemesi nedeniyle, son çatışmalarda kaç kişinin öldüğü bilinmiyor.

Af Örgütü geçen Ekim'den bu yana, en az 27 bin Arakanlı Müslüman'ın komşu Bangladeş'e kaçtığını belirtti. Örgüt Bangladeş'i de mültecileri geri çevirmekle suçladı.

Af Örgütütü Myanmar hükümeti ve Aung San Suu Kyi'ye şiddeti durdurmaları, insan hakları ihlallerini kınamaları, Rakhine'ye erişim izni vermeleri çağrısı yaparken, BM'den de tarafsız bir soruşturma başlatmasını istedi.

Myanmar hükümeti ise eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan liderliğinde bir uluslararası danışma heyetini bölgedeki durumu değerlendirmeleri için davet etti.

Suu Kyi ise hükümetinin konuyu ele alış biçimini savundu ve uluslararası toplumu suçladı.

Arakan Müslümanları, Budistler'in çoğunlukta yaşadığı Myanmar'da yasadışı göçmen olarak görülüyor. Arakan Müslümanları onyıllardır baskı görürken, bu durum bölgedeki etnik gerilimi arttırıyor.