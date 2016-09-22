Af Örgütü: 60 bin mülteci Yunanistan'da bekletiliyor



Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) bir yıl önce Yunanistan'daki 66 bin 400 mülteci adayının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yerleştirilmesinin kararlaştırılmış olmasına rağmen, bu konuda gelişme kaydedilmediğini duyurdu. Örgütün ‘Yıkılan hayallerimiz' başlığıyla yayınladığı raporda ‘Yunanistan'a sığınan 60 bin dolayındaki göçmen ve mültecinin kısmen son derece kötü şartlar altında yaşamak zorunda bırakıldığı' dile getirildi.

2015 yılının eylül ayında AB ülkeleri mülteci akınından aşırı ölçüde etkilenen Yunanistan ve İtalya'dan mülteci almayı taahhüt etmiş ve Yunanistan'daki 66 bin 400 yabancının üye ülkeler arasında paylaştırılması kararlaştırılmıştı.

Tükenen umutlar

Amnesty International 14 Eylül 2016'ya kadar 17 bin 209 mülteci alacağını duyuran Almanya'nın şimdiye kadar Yunanistan'dan sadece 195 mülteci getirtmiş olmasını eleştirdi. Eylül ortasına kadar 4 bin 77 mülteci diğer AB ülkelerine sevk edildi.

Örgüt bireysel akıbetleri göz önüne sermek amacıyla Suriyeli bir avukatın öyküsünü raporuna ekledi. Evi tahrip edilince oğlu, gelini ve iki torunuyla Suriye'den kaçan avukatın oğlu Almanya'ya sığınabilmiş, ailesi ise Yunanistan'da kalmıştı. İdomeni kampından ayrılarak kuzeydeki Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan ailenin diğer fertleri Balkan rotasının kapanması üzerinde yolda kalmışlar. Suriyeli avukatın, ‘Nereye gideceğimi bilemiyorum. Artık hayallerim ve umutlarım tükendi' şeklindeki sözlerine de Af Örgütü'nün raporunda yer verilmiş.