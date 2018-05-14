Af önerisinde ısrarcı olan MHP madde madde açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Devlet Bahçeli tarafından cumartesi günü gündeme getirilen af ile ilgili açıklamada bulundu. Yıldız, kimlerin af kapsamına alınıp kimlerin alınmaması gerektiğini maddelerle açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin af çağrısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Devletler bağlı vatandaşlarına alicenap olur, müsamahalı davranır. Medeniyet demek af ve müsamaha demektir” diyen Feti Yıldız, Bahçeli’nin 12 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “terör ve teröristle iç içe geçmiş, beyan ve telkinleriyle onlarca masum vatandaşın katline sebep olmuş, eline Ülkücü kanı bulaşmış bazı kişilerin Cumhurbaşkanı adayı yapılmasını sert bir şekilde eleştirdiğini” hatırlatarak, “Malum şahısların hukuka şeklen uygun olan Cumhurbaşkanı adaylığı kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Bayram öncesi kader kurbanlarına af getirilmesi toplumsal barışa katkı sağlayacaktır. Sayın Genel Başkanımızın açıklamalarından, PKK’lı ve FETÖ’cü canilerle uzun müddet içli dışlı olmuş, kavil birliği yapmış, marifetleri milletimiz tarafından bilinen fırıldak köşe yazarları ile televizyon yorumcuları çok rahatsız olmuştur” dedi.

Affın kapsamını madde madde açıkladı

“SP’nin adayı anadilde eğitim istemekte, CHP’nin adayı Edirne cezaevinde yatan Demirtaş’ı ziyaret ederek serbest bırakılmasını istemekte. Demirtaş’a özgürlük yarışında İP kurucuları da diğerlerinden geri kalmamaktadır” diyen Yıldız, cezaevi koğuşlarında tutuklu ve hükümlülerin ‘vardiya usulü yattığını’, ‘on kişilik koğuşta otuz kişi kaldığını’ belirterek, affın kapsamına alınmasını ve alınmamasını önerdikleri hükümlüleri şöyle sıraladı:

– 5237 Sayılı ceza kanununun 302. maddesi ile 316. maddesi arasında düzenlenen ‘Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar’ başta olmak üzere;

– TCK’nun 188. maddesinde düzenlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçları af kapsamı dışındadır.

– TCK’nun 103.Maddesinde düzenlenen çocukların cinsel istismarı af kapsamı dışındadır.

– TCK’nun 82. Maddesinde düzenlenen adam öldürmenin nitelikli halleri düzenleyen af kapsamı dışındadır.

– Anayasanın 169. maddesinde düzenlenen ormana karşı suçlar hariç olmak üzere, 5237 sayılı ceza kanunun ile özel kanunlardaki suçlar için af kanunu çıkarılması toplumsal bir talep, hukuki bir zorunluluktur.