Af isteyip hastanede ziyaret etmişti; Çakıcı'nın 2015'te Bahçeli'ye gönderdiği mektup ortaya çıktı: Aciz, egoist ve bencil

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın geçtiğimiz günlerde 'kader mahkûmları'na af isterken ismini verdiği ve bugün de kendisini tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye gönderdiği, ağır ifadeler yer alan bir mektup ortaya çıktı. Çakıcı'nın 2015'te gönderdiği mektupta Bahçeli'ye "İnsan bu kadar aciz, egoist, ve bencil olamaz" ile "Miladı dolmuş, yürüyen Buda kılıklı efendi" diye yazdığı görüldü.