Af istemişti; Bahçeli'den Çakıcı'ya geçmiş olsun ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etti. Bahçeli geçtiğimiz günlerde Çakıcı içi af çağrısında bulunmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Çakıcı'ya gerçekleştirdiği ziyareti MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ziyareti Twitter hesabından duyurdu. Büyükataman ziyarette çekilen fotoğraflarla birlikte “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, rahatsızlanan Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret etti” mesajını paylaştı.

Bahçeli geçen hafta bir açıklama yaparak Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi yeraltı dünyasının ünlü isimlerinin de içinde olduğu bazı mahkumlar için af çıkarılması çağrısında bulunmuştu.