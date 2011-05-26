-AF ELEKTRİK BORÇLUSUNU İKNA ETMEDİ ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - Tarihi af olarak nitelendirilen ve kamuya olan borçlar için yapılandırma getirilen 6111 sayılı Kanun kapsamında elektrik borçları da yeniden yapılandırıldı, fakat bugüne kadar 5,7 milyon aboneden sadece 345 bin 651'i (yaklaşık yüzde 6) borcunun yeniden yapılandırılması için başvuruda bulundu. Edinilen bilgiye göre, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Türkiye genelinde 5 milyon 648 bin 567 abonenin vadesi geçmiş 19 milyon 95 bin 1 adet faturası bulunuyor. Vadesi geçmiş faturaların toplamı 8 milyar 215 milyon 687 bin 404,82 lirayı bulurken, 7 milyar 574 milyon 215 milyon 900,82 lira gecikme cezası eklendiğinde toplam elektrik borcu 15 milyar 789 milyon 903 bin 305,80 liraya ulaşıyor. Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanun çerçevesinde borçların yeniden yapılandırılması için 31 Mayıs 2011 tarihine kadar verilen süre için geri sayım başlarken, elektrik borçluları Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi (TEDAŞ) adeta hayal kırıklığına uğrattı. Şu ana kadar sadece 345 bin 651 abone borcunun yeniden yapılandırılması için başvuruda bulundu. Bu çerçevede bugüne kadar çiftçilerin tarımsal sulamadan kaynaklanan borçları dışındaki 13 milyar 199 milyon liralık borcun sadece yüzde 14,5'lik (yaklaşık 122 milyon lira) kısmının yapılandırılması için başvuruda bulunuldu. Yaklaşık 2 milyar 600 milyon liralık tarımsal sulama borcunun ise bugüne kadar yüzde 22,5'i yapılandırılması için başvuru yapıldı. -TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ KEKLİK- Başvuru oranlarının kendilerini mutlu etmediğini ve daha fazla başvuru olur diye beklediklerini ifade eden TEDAŞ Genel Müdürü Haşim Keklik, ''Tarımsal sulama borçlarının yapılandırılması için 35-40 günlük süre var şu anda. Diğer abone grupları için ise süre 31 Mayıs'ta bitiyor. Bu çerçevede tarımsal sulama borçları için başvurular fena değil. Fakat diğer abone grupları için yapılandırma oranı çok düşük'' diye konuştu. Borçlu abonelerin bu tarihi fırsatı kaçırmamaları gerektiğini vurgulayan Keklik, şöyle konuştu: ''Tarımsal sulama dışında borcu olan vatandaşlarımıza verilen sürenin 31 Mayıs 2011 Salı günü dolacağını hatırlatmak isterim. Bakanlar Kuruluna bir defaya mahsus uzatma yetkisi verildi, bu da zaten yapıldı. O yüzden başka bir tarihe erteleme ve başka bir yapılandırma olmayacaktır. Bugüne kadar bu borçlar çok biriktiği için böyle bir kolaylık yapıldı. Geçmişte de yapılandırma yapılmıştı, fakat bunun gibi hiç yapılmamıştı. Bu yasa borçların ödenmesi için önemli bir fırsat, vatandaşlarımız bu imkandan yararlansınlar. Bir kere daha böyle bir fırsat hiçbir zaman olmayacak.'' TEDAŞ Genel Müdürü, tarımsal sulama borçları için sürenin Haziran sonunda dolacağını, bunun çiftçiler için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Meram bölgesi için tarımsal sulama borçlarından kaynaklanan avukatlık ücretlerinin de indirildiğini belirten Keklik, ''Örneğin vatandaşın yapılandırılmadan önce 100 lira olan borcu yapılandırıldıktan sonra 50 liraya iniyor. Önceden avukatlık ve icra masrafları 100 lira üzerinden hesaplanıyordu. İcra masrafına bir şey yapamıyoruz, ama avukatlık masrafını 50 liraya indirdik. Bu Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir illerini kapsıyor'' dedi. Özelleştirme sonrası devredilen bölgelerdeki kamu alacağının o bölgede şirket tarafından tahsil edilerek kendilerine verileceğini anlatan Keklik, ''Belediyeler, resmi daireler, KİT'ler var, bir de tarımsal sulama da kamu alacakları gibi bize devredildi. Şirketler kendi dönemlerine ait olan alacaklarını bu kanuna bağlı olmadan kendileri yapılandıracaklar, bizim dönemimize ait olan alacaklar da bize verilecek. 11 bölge özelleştirdik, onlar bizim gibi yapılandırma uygulayamıyorlar. Biz de süreler çok uzun'' diye konuştu. Keklik, tarımsal sulamada en çok borçlu illerin Niğde, Nevşehir, Konya, Karaman, Mardin, Batman ve Şanlıurfa olduğunu sözlerine ekledi. -VERESİYE AYDINLANIYORUZ- Borçlu abone gruplarına bakıldığı zaman en fazla borcu olan grubun belediye aydınlatmaları olduğu dikkat çekiyor. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle belediye aydınlatmaları grubunda 63 bin 755 abonenin 1 milyon 234 bin 213 adet birikmiş faturası bulunuyor. Bu grubun 1 milyar 923 milyon 95 bin 900 lirası anapara, 2 milyar 198 milyon 511 bin 42 lirası da gecikme cezası olmak üzere toplam 4 milyar 121 milyon 606 bin 942 lira TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacağı bulunuyor. Borç büyüklüğü bakamından ikinci sırada yer alan grup ise tarımsal sulama. Bu grupta 161 bin 81 borçlu abone ve 416 bin 992 adet ödenmemiş fatura bulunuyor. 1 milyar 445 milyon 563 bin 772 lirası anapara, 1 milyar 145 milyon 310 bin 686 lirası da gecikme cezası olmak üzere tarımsal sulamadan kaynaklanan toplam 2 milyar 590 milyon 874 bin 459 lira TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacağı bulunuyor. Meskenlerde borçlu abone sayısı 4 milyon 288 bin 654, vadesi geçmiş fatura adedi ise 12 milyon 819 bin 426. 1 milyar 64 milyon 179 bin 942 lirası anapara, 738 milyon 393 bin 785 lirası da gecikme cezası olmak üzere bu gruptaki toplam borç miktarı da 1 milyar 802 milyon 573 bin 727 lira. -TEDAŞ ALACAKLARI NASIL YAPILANDIRILDI?- Vadesi 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle geldiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olanların asıllarının tamamı ile bu alacakları ilişkin fer'iler yerine, bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar söz konusu alacakların (tarımsal sulama abonelerinin alacaklarına TEFE/ÜFE aylık değişim oranları uygulanmayacak) asıllarına TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak tutarlar hesaplanacak. Tarımsal sulama aboneleri için yılda bir kez olmak üzere 5 yıla kadar ödeme imkanı getirildi. Bu gruptaki aboneler borçlarını peşin ödedikleri takdirde sadece anaparalarını ödeyecekler. Taksitler; iki eşit taksitle ödenmesi halinde 1,10, üç eşit taksitte ödenmesi halinde 1,15, dört eşit taksitte ödenmesi halinde 1,20, beş eşit taksitte ödenmesi halinde 1,25 katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunmuş spor kulüpleri için 2'şer aylık dönemler halinde ödenmek suretiyle taksit 42'ye kadar çıkacak. Belirlenecek tutar 1,05 ile 1,35 arasında değişen katsayılarla çarpılarak hesaplanacak. Diğer abone grupları için taksitle yapılacak ödemelerde belirlenecek tutar 6, 9, 12 veya 18 eşit taksite bölünebilecek ve 1,05 ile 1,15 arasında değişecek katsayı ile çarpılarak, bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle 2'şer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. Hakkında icra takibi başlatılmış alacaklar için, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, asıl borçlular ve kefiller hakkında sürdürülen davalar sonlandırılacak, icra ve takip işlemleri durdurulacak. Elektrik alacaklarının yapılandırılmasında teminat ve kefil aranmayacak. Özel sektör elektrik dağıtım şirketleri de istedikleri takdirde alacaklarını bu çerçevede yapılandırabilecekler.