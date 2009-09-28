Af bile hurda araçları trafikten çekemedi

Trafikten çekilmeleri halinde Motorlu Taşıt Vergisi borçları affedilecek ve piyasa değerinin üzerinde ödeme yapılacak 30 yaş üstü 164 bin araçtan yaklaşık 160 bini hala trafikte seyrediyor.

Can ve mal güvenliğinin artırılması, enerji tasarrufu sağlanması, çevre kirliliğinin azaltılması ve ekonomik canlılık oluşturulması amacıyla 6 aydır yürürlükte olan uygulamada sadece 5 bin 520 araç hurdaya ayrıldı.

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nün trafikten çekilmeleri halinde Motorlu Taşıt Vergisi borçlarının affedilmesi ve ortalama 6 bin TL ödeme yapılmasına yönelik düzenlemesine rağmen hurda araç sahipleri taşıtlarından vazgeçemiyor.

Uygulamanın yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 6 ayda 30 yaş ve üzeri (1979 model ve öncesi) kamyon, çekici, tanker ve otobüsten oluşan 164 bin 24 araçtan sadece 5 bin 520'si trafikten çekildi.

Bu yıl yapılan düzenlemede, Kırıkkale Hurda Müdürlüğü'ne bin 925, İzmit-Seymen Hurda Müdürlüğü'ne bin 166, İzmir-Ailağa Hurda Müdürlüğü'ne 918 olmak üzere 4 bin 9 araç, geçen yılki uygulama kapsamında da bin 511 olmak üzere toplam 5 bin 520 araç hurdaya ayrıldı.

Süreç ve takvim

Trafikte can ve mal güvenliğinin artırılması amacıyla 2007 yılında yayımlanan "Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ" kapsamında 15 Ocak 2008-31 Ocak 2009 tarihleri arasında hedeflenen 59 bin 442 araçtan da sadece bin 511'i hurdaya çıkarılabilmişti.

Bu duruma, araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi borçlarının gecikme ceza ve faizlerinin neden olduğu tespit edilince, Maliye Bakanlığı'nca hurdaya ayrılan araçların bu borçlarının silinmesine yönelik yasal düzenleme yapıldı.

Bu düzenleme ve Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nce yürürlüğe konulan tebliğle ekonomik ve teknik ömrünü doldurmuş 30 yaş üstü ticari araç sahiplerine, taşıtlarını trafikten çekmeleri halinde Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları affediliyor ve ortalama 6 bin TL ödeme yapılıyor.

Uygulamada teslim takvimi, 1972 model araçlar için 23 Mart, 1973 model araçlar için 1 Mayıs, 1974 model araçlar için 30 Mayıs, 1975 model araçlar için 1 Temmuz, 1976 model araçlar için 1 Ağustos, 1977 model araçlar için 16 Eylül, 1978 model araçlar için 31 Ekim, 1979 model araçlar için 1 Aralık olarak belirlendi.

Tebliğde yer alan takvim içerisinde araçlarını teslim edemeyen araç sahipleri taşıtlarını 1 Ocak 2010-30 Haziran 2010 tarihleri arasında teslim edebilecek.

Öte yandan, eski uygulama kapsamında, araçlarını hurdaya ayıran, ancak süresi içinde teslim edemeyenler de taşıtlarını, 31 Aralık 2009'a kadar teslim ederlerse bu tebliğle getirilen haklardan yararlanacak.