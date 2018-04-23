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Spor

AEK, 24 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı

İSTANBUL,(DHA) - YUNANİSTAN Süper Ligi ekiplerinden AEK, 24 yıl sonra şampiyon oldu

23 Nisan 2018 01:51

İSTANBUL,(DHA) - YUNANİSTAN Süper Ligi ekiplerinden AEK, 24 yıl sonra şampiyon oldu.
Yunanistan Süper Ligi\'nin 28\'inci haftasında AEK, Levadiakos\'u konuk etti. Olimpiyat Stadı\'nda 19:00\'da başlayan mücadele 2-0 AEK\'in üstünlüğü ile sona erdi. Ligde 66 puanla lider durumda olan AEK, Anastasios Bakasetas\'ın 12\'nci dakikada penaltıdan ve 33\'üncü dakikada kaydettiği goller ile şampiyonluğu garantiledi. 1993-94 sezonundan bu yana ilk, tarihinde ise 12\'nci kez şampiyon olan AEK, Olympiakos\'un 7 yıllık şampiyonluk serisine son verdi. 

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