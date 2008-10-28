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Ekonomi

Aegon’un iki YK koltuğu Hollanda hükümetinde

Hollandalı sigorta şirketi Aegon’a yapılan destek karşılığında hükümet şirketten iki yönetim kurulu üyeliği aldı.

28 Ekim 2008 02:00

Hollandalı sigorta şirketi Aegon’a yapılan destek karşılığında hükümet şirketten iki yönetim kurulu üyeliği aldı.

Hollanda'da sigortacılık şirketi Aegon'a, küresel finansal krizin olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla devletten yapılan 3 milyar Euro destek karşılığında hükümet, şirketin iki yönetim kurulu üyeliğini aldı.

Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Wouter Bos, yaptığı açıklamada, Aegon'un sağlam ve sağlıklı bir kuruluş olduğunu, küresel krizin olası tahribatına karşı önlem amacıyla bu desteğin verildiğini söyledi.

"Soğuk havalarda sağlıklı bir insan soğuktan korunmak için kazağının üzerine bir kazak daha giyebilir, Aegon'un da yaptığı budur" diyen Bos, Aegon'un durumu düzeldiğinde devlete şu anda 3 milyar Euro karşılığı devrettiği hisselerini, tekrar geri satın alabileceğini kaydetti.

Bos, Aegon'a özel fondan sağlanan destek karşılığında, şirketin iki yönetim kurulu üyeliğinin de hükümete geçtiğini belirtti.

Aegon Yönetim Kurulu Başkanı Alex Wynaendts da uluslararası piyasalardaki belirsizlik ve ekonomik istikrarsızlığın yarattığı kaygılar yüzünden devletin kapısını çalmak zorunda kaldıklarını, ancak geleceğe dönük endişeleri bulunmadığını ifade etti.

Hollanda hükümeti kısa süre önce de ING bankası ve sigortacılık kuruluşuna 10 milyar avro destek vermişti.

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