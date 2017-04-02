Advocaat'tan tartışılan Volkan Şen kararı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Karabükspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat, ilginç bir kararla Volkan Şen’i oyundan aldı.

Milli futbolcuyu maça yedekte başlatan ve 68. dakikada Aatif’ın yerine oyuna dahil eden Hollandalı hoca, Volkan Şen’i 10 dakika sonra oyundan aldı.

Kısa bir süreli sakatlık yaşadıktan sonra oyuna devam eden Volkan, 78. dakikada yerini Sow’a bıraktı. Değişiklik tabelasında 20 numarayı gören Volkan büyük şaşkınlık yaşarken, Advocaat soğukkanlılıkla ‘Gel’ şeklinde eliyle işaret yaptı.

Yedek kulübesinde takım menajeri Hasan Çetinkaya’ya da sitem eden Volkan, büyük üzüntü yaşadı.

Advocaat'tan açıklama

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Karabükspor’u deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat, mücadele sonunda açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam ihtiyaçları olan galibiyetini aldıklarını belirtirken, Volkan Şen’i oyundan almasıyla ilgili olarak da konuştu. Advocaat’ın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Çok önemli bir galibiyet oldu bizim için. Bu sahada diğer 3 büyük takımı yenmeyi başardılar. Kendimize bakmamız gerekiyordu ve bunu başardık. İhtiyacımız olan 3 puanı aldık.

Ben burada karar vermek için buradayım. Volkan Şen koşarken zorluk çekiyordu. Ben burada futbolcularla arkadaş olmak için bulunmuyorum. Volkan maç sonunda dinlemek istemedi. Benim sorunum değil, ona kalmış bir durum. Futbolcular sinirlenebilirler, kırılabilirler ama gerçekçi davranmak gerek. Maç kazanmak önemli.”