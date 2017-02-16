Advocaat'tan ayrılık sinyali: Yeterince para kazandım; artık ailemle ilgilenmem gerekiyor

Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Dick Advocaat, Fenerbahçe'nin kendisinden beklentisinin çok yüksek olduğunu belirterek "Fenerbahçe çalıştığım kulüpler arasında en çok beklentiye sahip olan takım. Ama hayatta öyle bir noktaya gelirsiniz ki artık ailenizi düşünme vakti gelmiştir. 69 yaşındayım. Henüz kararımı vermedim ama mart ayına kadar vermiş olurum" dedi.

Advocaat, bu akşam oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı kadrosuna almadığı Robin Van Persie'ye ilişkin "Eğer van Persie her zaman fit olsa Fenerbahçe'nin Türkiye'de rakibi olmaz. Çoktan birinci sırada olurduk" diye konuştu.

Rus basınına konuşan Advocaat, Zenit döneminde kendisine karışılmadığını belirterek "Zenit'teyken işlerin Fenerbahçe'dekine göre daha kolay olduğuna da vurgu yapan Advocaat, 'Bay Fursenko ile anlaşıyorduk. Beni destekledi ve bazı oyuncularla yolların ayrılmasını sağladı. Onlara gidip, 'Yeterince iyi değilsin, hoşçakal' diyordu ve hiçbir problem yoktu. Takım inşa etmek zaman isteyen bir şey. Şu anda 69 yaşındayım, pek fazla zamanım yok" ifadesini kullandıç

Fenerbahçe'nin teklifini kabul edecek mi?



İlk kez kendi ağzından Fenerbahçe'nin kendisine sözleşme uzatma teklifi önerdiğini itiraf eden Advocaat, kabul edip etmeme konusunda da sinyali vererek şöyle konuştu:

"Hala düşünüyorum. Henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Fenerbahçe harika bir kulüp, bu doğru. Büyük bir tarihi, geleceği var. Ama hayatta öyle bir noktaya gelirsiniz ki artık ailenizi düşünme vakti gelmiştir. Yeterince para kazandım. Ama arkadaşlarımı göremiyorum. Fenerbahçe çalıştığım kulüpler arasında en çok beklentiye sahip olan takım. Sadece İstanbul'da 5 takım var, bu da 8 derbi maçı demek. Stattaki atmosferler harika. Genel olarak her şeyi seviyorum. Ama takıma geç dahil olmanın bana pahalıya patladığını düşünüyorum. Şu anda geleceğime karar vermiş değilim. Mart ayında kararımı vermiş olurum."

Van Persie her zaman fit olsa Türkiye'de Fenerbahçe'nin rakibi olmaz

Takımın yıldızı Robin van Persie hakkında da konuşan 69 yaşındaki teknik adam, "Kendi jenerasyonunun en iyi futbolcularından birisi. İyi bir profesyonel. 33 yaşında ama kendini bazen daha genç zannedebiliyor. Eğer van Persie her zaman fit olsa Fenerbahçe'nin Türkiye'de rakibi olmaz. Çoktan birinci sırada olurduk. Robin bizimle Krasnodar'a gelmedi ama umuyorum ki rövanşta oynayabilecek" diye konuştu.

Advocaat, "Fenerbahçe hala şampiyon olabilir mi?" sorusuna da "Belki, ama çok zor" yanıtını verdi.

Advocaat son olarak Türkiye'de yaşadığı zoruluklardan bahsederek söyleyişi şu sözlerle sonlandırdı:

"Yalnızlık. Rakipleri izlemeyi seviyorum. Akşamları önüğmde televizyon açık. Eğer maç yoksa kitap okuyup müzik dinliyorum. Ama ne yazık ki eşim benimle beraber İstanbul'da değil. Bu çok zor. Daha önce de söyledim, benim yaşımda artık ailenizi düşünmeniz gerekir."