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Spor

Advocaat: Yönetim daha iyi bir hoca bulursa hemen getirebilir

"Sözleşme için mart ayını bekleyeceğim"

19 Şubat 2017 20:55

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Kasımpaşa maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili soruya "Yönetim, benden daha iyi bir teknik direktör bulabilirse yerime getirebilir." cevabını verdi.

Advocaat'ın basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:

"Mehmet Ekici gelseydi fark edebilirdi ancak çok farklı olmazdı. Bir oyuncuyla büyük değişiklikler olmaz. Biz buraya geldiğimizde bir çok şey için artık geç kalınmıştı ama tabii ki başarı veya başarısızlığın sorumlusu benim."

"Sözleşme için mart ayını bekleyeceğim"

"Yönetimimiz eğer benden daha iyi bir hoca bulabileceğini düşünüyorsa, hemen getirsinler. Hep 'eğer, eğer, eğer' şeklinde konuşuyoruz. Sözleşme için Mart ayını bekleyeceğimi söyledim. Cevabımızı o zamana bırakalım."

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