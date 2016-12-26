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Spor

Advocaat transfer istedi

Fenerbahçe teknik direktörü orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılmasını yönünde rapor verdi

26 Aralık 2016 15:30

Fenerbahçe'de Dick Advocaat’ın raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli yönetimin ilk 2 hedefi; santrafor ve orta saha oyuncusu.

Kadro dışı bırakılan Emenike, sık sık sakatlanan veya haftada 2 maçı kaldıramayan Robin van Persie ile gözden çıkarılan Fernandao nedeniyle gol yollarında etkili bir isim aranıyor.

Sow’un da kiralık olduğu ve Haziran 2017’deki akibeti belli olmadığı için bu durum da göz ardı edilmiyor.

Ayrıca, topu rakip alana hızlı taşıyacak ve oyunu çift yönlü oynayacak bir orta saha oyuncusu için temaslar hızlandı.

Süratli kanat oyuncuları Jeremain Lens ve Volkan Şen’e ayak uydurabilecek kalitede bir orta alan oyuncusu için Yönetim’in ismini sır gibi sakladığı sürpriz bir futbolcunun devre arasında transfer edilmesi bekleniyor.

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