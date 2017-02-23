Advocaat: Kötü oynamadık, "takım neden kötü" sorusuna eğer dürüstlerse futbolcular yanıt versin

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, 1-1 berabere kaldıkları Krasnodar maçında kötü oynamadıklarını belirterek "Kötü oynamadık, takım neden kötü sorusuna eğer dürüstlerse futbolcular yanıt versin" dedi.

İlk golü yemelerinin oyun stratejilerini bozduğunu ifade eden Advocaat, "Karşılaşmaya çok iyi başladık ama bir yandan şansın da sizin yanınızda olması gerekiyor. Bir de hakemin vermediği penaltı var. Eğer hakem o penaltıyı verseydi maç 2-1 olacaktı. Harika değildik kesinlikle ama oyuncularımız büyük bir gayret gösterdi gol atabilmek için. İki maça genel anlamda bakabilirsek Krasnodar daha iyi olan taraftı" ifadesini kullandı.



"Tüm riskleri aldık"





"Planınızı maçtan önce yaparsınız. Biz de planlarımızı maçtan önce yapmıştık ancak şu fark oldu. Golü atmak isteyen bizdik ama önce onlar attılar. 25 dakika kala tüm riskleri aldık. Zorlayalım istedik ama tabii ki işimiz zordu" diyen Advocaat, "Avrupa'da şu ana kadar oynadığımız maçlara bakarsak çok iyi iş çıkardık bu sezon. Bazı oyuncularımız vermeleri gereken katkıyı vermediler bu akşam. Onların da iyi oyuncuları var. Bu nedenle rakibimiz turu hak ederek geçti." diye konuştuk.

Maç sonucu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Advocaat'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



İlk golü atmalıydık. Moussa Sow'un iki çok net poziyonu var. Bu seviyede bu pozisyonları gole çevirmeliyiz.



Bizi Barcelona ve Chelsea'yle kıyaslayamazsınız. Onlar bir bölgede eksik futbolcu varsa, 50 milyon verip oraya transfer yapabiliyorlar. Bizde böyle bir durum söz konusu değil.



Takım neden mi çok kötü? Belki de benim yüzümdendir. Bunu oyunculara da sormak lazım. Çok dürüstlerse söylerler...