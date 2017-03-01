"Advocaat, istifa etti ama..."

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat'ın Gaziantepspor ile oynanan karşılaşmanın devre arasında futbolculara görevi bırakacağını söylediği ancak araya idari menajer Hasan Çetinkaya'nın girmesiyle bu fikrinden vazgeçtiği öne sürüldü.

Fanatik'in haberine göre, Gaziantepspor deplasmanında 2 puan daha kaybedip kötü gidişe bir halka daha eklerken, 90 dakika sonunda yapılan basın toplantısında Dick Advocaat’ın inanılmaz gergin hali dikkatlerden kaçmamıştı.

Buna göre, karşılaşmanın devre arasında Sarı-Lacivertli ekibin soyunma odası kelimenin tam anlamıyla karıştı. Hollandalı, ekibinin bir türlü istenen performansı gösterememesinden yakınırken, futbolcularının da pozisyonlar üzerinden birbiriyle çok yüksek tonda tartışmaya girmesi, deneyimli çalıştırıcıyı çıldırttı.





Maç sonu açıklayacaktı





Advocaat, idari menacer Hasan Çetinkaya’ya, istifa kararı aldığını söyledi, ortam iyice gerildi. Çetinkaya, vakit geçirmeden telefonu eline aldı, Başkan Aziz Yıldırım’ı aradı. Fener’in patronu böyle bir karara kesinlikle karşı olduğunu söyledi, idarecisinden, Advocaat’ı ikna etmesini istedi. Ardından Hasan Çetinkaya başkanın tavrını hocasına aktardı, sorunun büyümemesi için uzun süre dil döktü ve çok daha büyüyebilecek bir kriz en azından şimdilik böyle atlatıldı.