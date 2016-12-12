Advocaat ile bir yıl daha

Fenerbahçe yönetimi, devre arasında Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Fenerbahçe’nin sezon başında Vitor Pereira ile yollarını ayırmasının ardından göreve gelen Dick Advocaat, son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla takımı ayağa kaldırmayı başarmıştı.

Kötü sonuçların yaşandığı dönemde, “Kulüp benden daha iyisini bulacaksa, hemen ayrılabilirim” diyen Advocaat, son Feyenoord maçının ardından ise “Gelecek sezon başında daha iyi çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler, kontratı sezon sonunda bitecek olan Advocaat’ın, sarı-lacivertlilerin başında kalmaya devam edeceğinin işareti oldu.



Tecrübeli teknik adamın bu sözleri sonrasında harekete geçen Fenerbahçe yönetiminin, 69 yaşındaki hocaya sözleşmesini 1 yıl daha uzatma teklifinde bulunacağı öğrenildi.