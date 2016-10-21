"Advocaat hiç bu kadar utanılacak duruma düşmemişti"

İngiliz Telegraph gazetesi, Manchester United-Fenerbahçe maçı sırasında olay yaratacak bir tweet attı.

Fenerbahçe'nin, Manchester United karşısında farklı skorla geriye düşmesinin ardından İngiliz Telegraph gazetesinin Twitter adresinden olay yaratacak bir paylaşımda bulunuldu.

Dick Advocaat'ın, meslektaşı Louis van Gaal ile geçmişte manken kızlarla çektirdiği ilginç bir reklam fotoğrafını paylaşan Telegraph, "Dick Advocaat, Louis van Gaal ile çektirdiği fotoğraftan bu yana bu kadar utanılacak duruma düşmemişti" diye yazdı.

