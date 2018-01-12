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Spor

Advocaat, Fenerbahçe'den transfer yaptı

İSTANBUL,(DHA) - SPARTA Rotterdam Teknik Direktörü Dick Advocaat, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Yiğithan Güveli'yi takımına dahil etti

12 Ocak 2018 19:58

İSTANBUL,(DHA) - SPARTA Rotterdam Teknik Direktörü Dick Advocaat, Fenerbahçe\'den eski öğrencisi Yiğithan Güveli\'yi takımına dahil etti.
Fenerbahçe\'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, az forma şansı verdiği Yiğithan Güveli\'yi kiralık olarak Sparta Rotterdam\'a transfer etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: \"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Yiğithan Güveli\'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda Hollanda ekibi Sparta Rotterdam ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncunun oturma izni ve diğer prosedürlerle ilgili işlemleri devam etmektedir.\"

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