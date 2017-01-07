Advocaat Başakşehirli iki yıldızı istedi

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, lider Başakşehir’in en önemli iki ismi Edin Visca ve Emre Belözoğlu'nu takımda görmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk imzayı Oleksandr Karavaev’e attırırken, Mehmet Ekici’yle de imza aşamasına geldi.

Fanatik'ten Yusuf Dursun'un haberine göre; taraftarlar, Ekici ile ilgili resmi açıklama beklerken; Dick Advocaat yönetimden sürpriz bir talepte bulundu.



Hollandalı teknik adam, başkan Aziz Yıldırım’la görüşerek, Başakşehir’in en önemli iki ismini; Emre Belözoğlu ve Edin Visca’yı istedi.