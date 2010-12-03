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ADÜ'DE ÖĞRENCİ KAVGASI: 4 YARALI AYDIN (A.A)

03 Aralık 2010 01:16

-ADÜ'DE ÖĞRENCİ KAVGASI: 4 YARALI AYDIN (A.A) - 02.12.2010 - Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada, dört öğrenci bıçakla yaralandı. ADÜ'de eğitim gören sağ ve sol görüşlü iki ayrı öğrenci grubu arasında, Eğitim Fakültesinde başlayan tartışma, merkez kampüs içerisindeki öğrenci yurdunda kavgaya dönüştü. Kavgada, ADÜ'de çeşitli bölümlerde okuyan Nesim Duran, Ferhat Geyik, Süleyman Takabay ve Mehmet Şirin Arslan çeşitli yerlerinden yaralandı. Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili olarak bir öğrencinin arandığı öğrenildi.

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