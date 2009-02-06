ADSL'de yüzde 50 indirim

TTNET ADSL'e 24 ay abone olan müşteriler yüzde 50'ye varan indirimden yararlanabilecek.



TTNET ADSL’ye abone olanların, TTNET’in zengin içerik dünyasına yüzde 50’ye varan indirimler ile ulaşabilecekleri bildirildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada, sunduğu katma değerli servislerle abonelerinin hayatına renk katan TTNET’in, abonelere TTNET Dünyası’na avantajlı koşullarla ulaşma fırsatı sunduğu belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TTNET Dünyasına Giriş Kampanyası kapsamında 1 Şubat 2009-31 Mart 2009 tarihleri arasında TTNET ADSL’ye 24 ay abone olan müşterilerimiz yüzde 50’ye varan indirimden faydalanırken, TTNET’in tüm katma değerli servisleriyle de (TTNET VİTAMİN, AİLE KORUMA ŞİFRESİ, TTNET MÜZİK, TTNET OYUN, TTNET WiFi, TTNET VİDEO, TTMail) tanışma fırsatını yakalıyor."

Açıklamada, modemli tarife seçenlere modemin TTNET’ten hediye edildiği de ifade edildi.



Kampanya ile ilgili ayrıntılar özetle şöyle:



*Modemli tarife seçenlere de modem hediye olarak veriliyor.



*Ücretlere %18 KDV ve %15 ÖİV dahil. Bağlantı ücreti 29 TL 1 defaya mahsus olarak alınıyor. Dilerseniz ayda 3 TL olmak üzere 12 ay taksitle ödeyebilirsiniz.



* 31 Ocak 2009 tarihinden sonra ADSL hattını iptal ettirmiş müşteriler bu kampanyadan yararlanamaz.



* Limitli Paketlede kota aşım ücreti yürürlükteki tarifeye göre ücretlendiriliyor.



* İndirim süresi boyunca müşterilerimiz tarife hız ve paketlerini değiştiremeyecek. İndirim süresi bitiminden itibaren 24 aylık abonelik taahhütü süresince, müşteriler kullandıkları tarife paketinin altına düşmemek kaydıyla tarife hız ve paket değişikliği yapabilecekler. Düşük ya da yüksek tarife hız ve paket, hıza göre değil tarifedeki ücretine göre değerlendirilecek.



* Kampanyadan yararlanan müşterilere ileride oluşabilecek tarife değişiklikleri yansıtılacak.



* Müşterilerin ADSL hattını 24 aylık taahhüt süresi dolmadan iptal ettirmeyi istemesi durmunda, abonelik iptaline kadar geçen süre boyunca yapılan indirimler geri alınacak. Modem hediyeli seçenekten yararşlanan müşterilerden ise abonelik iptaline kadar geçen süre boyunca yapılan indirimler ve modem ücretleri (kablolu modem için 50 TL, kablosuz modem için 125 TL) geri alınacak. Ayrıca varsa ödenmemiş bağlantı ücreti veya taksitleri tahsil edilecek.



