Adriyatik'teki kriz sona erdi

>> Adriyatik'te 201 Türk mahsur kaldı



Ulaştırma Bakanlığı Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, Hırvat kaptan ile acenteci arasında maaş ile ilgili yaşanan sorun, Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığının araya girmesiyle giderildi.Hırvat kaptanın maaş sorununun halledildiği ve içinde 201 Türk yolcunun da bulunduğu geminin Hırvatistan'ın Split limanına yanaşmakta olduğu belirtildi.Dinamik Firması tarafından kiralanan "M-S Dalmaçya" adlı geminin kaptanının 10 kişilik personelle "iş bırakma" eylemi yapması üzerine, gemide bulunan Türk yolcuların Hırvatistan kara sularında mahsur kaldığı bildirilmişti.Gemiyi kiralayan Dinamik Firma acentesi Delos Turizm yetkilisi Cemal Altaylı dün yaptığı açıklamada, kendisinin de gemide bulunduğunu ifade etmiş, kaptanın Hırvatistan'ın bir mil açığında demir attığını ve kendilerine, "Biz almamız gereken parayı alamadık, bu yüzden denizortasında durmak zorundayız. Devam etmeyeceğiz" notunun bulunduğu bir yazı gönderdiğini söylemişti.