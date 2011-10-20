-Adriyatik'teki kaza soruşturulacak TİRAN (A.A) - 20.10.2011 - Arnavutluk'un Durres limanı açıklarında Türk bayraklı Ankara feribotu ile Türk şirketine ait bir yük gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yabancı uzmanların da aralarında bulunduğu bilirkişi heyeti, kazanın nasıl meydana geldiği konusunda teknik rapor hazırlamak için kaza bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Durres Valisi Genc Alizoti, arama kurtarma çalışmalarının havadan ve denizden yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Batan Reina 1 gemisinin kayıp 5 personelinden sadece birinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Alzoti, "Gerçek bir trajedi yaşandı. Kayıp Türk denizcilerin hayatlarından endişeliyiz" diye konuştu. Kazadan yaralı olarak kurtulan iki Türk denizcinin Durres devlet hastanesinde tedavileri sürüyor. Denizcilerin ağır psikolojik travma geçirdiği bildirildi.