Adriyatik'te Osmanlı'dan sonra ilk ezan okunacak

Hırvatistan'ın Riyeka kentinde yapımı tamamlanan cami ve İslam merkezi, bu ülkenin Adriyatik sahillerinde Osmanlı'dan sonra inşa edilen ve minaresi bulunan ilk ibadet yeri olma özelliği taşıyor.

Riyeka'da, yapımı ilk kez 1984'te Hırvatistan İslam Birliği tarafından (Diyanet İşleri Başkanlığı) gündeme getirilen ancak 3 yıl öncesine kadar inşa çalışmalarına bir türlü başlanamayan cami ve İslam Merkezi, Katar'ın maddi desteğiyle kısa süre önce tamamlandı.

Yaklaşık 10 bin Müslüman'ın yaşadığı Riyeka kenti ile civardaki kentlerde yaşayan Müslüman nüfusa hitap edecek cami ve İslam Merkezi'nin açılışı, cumartesi günü düzenlenecek geniş katılımlı törenle gerçekleşecek.

Törenlere, Hırvatistan'ın yanı sıra Bosna-Hersek ve bölge ülkelerinden üst düzey yetkililer ve bölgede yaşayan Boşnaklar katılacak.

Farklı bir mimari tarzıyla dikkat çeken cami ve 24 metre uzunluğundaki minaresinin yanı sıra toplam 10 bin metrekare alana sahip İslam Merkezi bünyesinde, konferans salonu, yemekhane, misafirhane, gençlere eğitim verilecek derslikler, kafeterya, basket ve futbol sahası, araç park yeri ile çok amaçlı salonlar bulunuyor.

Yaklaşık 10 milyon avroya mal olan komplekste yer alan cami, Hırvatistan'ın Adriyatik sahillerindeki kentlerinde Osmanlı'dan sonra inşa edilen ve minaresi bulunan ilk ibadet yeri olmaz özelliği taşıyor. İtalya'nın Venedik bölgesine yakın olan Riyeka'da, özellikle eski Yugoslavya döneminde bölgeye gelen yaklaşık 10 bin Boşnak yaşıyor. Riyeka'da yaptırılan cami, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile Gunya kentinden sonra, minaresi bulunan üçüncü cami olma özelliği de taşıyor.