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Dünya

Adriyatik'te 201 Türk mahsur

Turizm firmasıyla sorun yaşayan gemi sahibi, Adriyatik açıklarında 201 Türk turist taşıyan gemisini demirletti.

14 Ağustos 2008 03:00

Turizm firmasıyla sorun yaşayan gemi sahibi, Adriyatik açıklarında 201 Türk turist taşıyan gemisini demirletti. Türk yolcular, denizin ortasında yardım bekliyor

İzmir’den 9 Ağustos’ta kalkan ’Dalmaçya’ adlı yolcu gemisindeki 201 Türk yolcu, İstanbul merkezli acenta ile gemi firması arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Hırvatistan’ın Dubrovnik Limanı açıklarında ortada kaldı. Gemi sahibi firma, içerisinde mürettebat dahil 250 kişi bulunan gemiyi Adriyatik’te demirletti ve turun iptal olduğunu duyurdu. Ne olup bittiğini anlamaya çalışan Türk yolcular, Hırvatistan’daki Türk Büyükelçiliği’nden yardım istedi.

Olay dün öğleden sonra saat 14.00 sıralarında 201 yolcusu ve 49 mürettebatıyla Hırvatistan’ın Dubrovnik Limanı’ndan hareket eden gemide yarım saat sonra anons yapılmasıyla başladı. Turun Gemi sahibi Igor Krmpoti’ın talimatıyla iptal olduğu bildirildi. Anons üzerine Türk yolcular ne yapacaklarını şaşırdı ve Türkiye’deki yakınlarını aramaya başladı. Delos Turizm Operasyon Müdürü Güliz Yonca Alparslan, saat 16.00 sıralarında geminin açıkta demirlediğini ve yolcuların Adriyatik Denizi’nin ortasında kaldığını öğrendiklerini söyledi.

Alparslan, şöyle konuştu: “Gemi firmasının elinde 300 bin Euro paramız olduğu halde şu an gemiyi hareket ettirmiyor. 16 Ağustos’ta sözleşmemiz bitiyordu. O tarihten sonraki turlar için para yatırılmasını

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