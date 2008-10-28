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Spor

Adriano'yu eve yolladı!

Serie A takımlarından Inter'in teknik direktörü Jose Mourinho, antrenmana zamanında gelmeyen Brezilyalı Adriano'yu evine yolladı.

28 Ekim 2008 02:00


İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Jose Mourinho, antrenmana zamanında gelmeyen Brezilyalı Adriano'yu evine yolladı.

Fiorentina ile yarın yapacağı deplasman maçı için Floransa'da bulunan Inter'in forvet oyuncusu Adriano, antrenmana ''yine'' geç geldiği için teknik direktör Mourinho tarafından Milano'ya gönderildi. Mourinho'nun kurallarına uymamasıyla ünlenen Adriano, Inter'in ay başında AS Roma'ya 4-0 üstünlüğüyle biten maçın antrenmanına da gecikmiş, maçı yedek kulübesinden izlemek zorunda kalmıştı.

Kariyeri boyunca disiplinsizlik sorunu yaşayan Adriano, formunu geri kazanmak için geçen sezon 6 aylığına Brezilya'nın Sao Paulo kulübüne kiralanmıştı.
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Serie A'da 1, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol kaydetti.

Futbol kariyerine 2000 yılında Flamengo'da başlayan Adriano, Inter'e transfer olduktan sonra Fiorentina ve Parma kulüplerine de kiralandı.

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